سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية إلى هيئة الإمداد والتموين التابعة لوزارة الدفاع

سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية إلى هيئة الإمداد والتموين بوزارة الدفاع

قام سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية اليوم إلى هيئة الإمداد والتموين التابعة لوزارة الدفاع برفقة وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإمداد والتموين اللواء الركن مهندس صلاح سعود العازمي.

وعقد سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة اجتماعا بحضور وزير الدفاع ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإمداد والتموين نقل خلاله سموه تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما وتقديرهما للجهود المتفانية لكافة قطاعات الجيش الكويتي.

كما قام سموه بجولة ميدانية تفقد خلالها عددا من المرافق الحيوية في الهيئة شملت مستودعات الآليات العسكرية والتموين والدعم اللوجستي والإمداد الغذائي للجيش الكويتي مستمعا إلى شرح حول آليات الصرف والتخزين وإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة.

وثمن سمو رئيس مجلس الوزراء الجهود المخلصة والتضحيات التي بذلتها كافة المؤسسات العسكرية والأمنية طوال الفترة الاستثنائية الماضية مشددا على ضرورة تعزيز الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف التحديات والظروف الطارئة.