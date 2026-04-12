رئيس الأركان يبحث مع قائد القيادة العسكرية الخليجية الموحدة وقائد “درع الجزيرة” موضوعات مشتركة

رئيس الأركان يبحث مع قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي وقائد درع الجزيرة موضوعات عسكرية مشتركة
س
س

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان مع قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اللواء الركن عبدالعزيز البلوي وقائد قوات (درع الجزيرة) اللواء الركن محمد الرويس أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تسهم في دعم مسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك.

وذكرت رئاسة الاركان في بيان صحفي أن الفريق الركن الشريعان استقبل اليوم الأحد اللواء الركن البلوي واللواء الركن الرويس حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الموضوعات ذات الإهتمام المشترك التي تساهم في دعم مسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك وتعزيز التكامل في مختلف القطاعات بين القوات المسلحة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح وعدد من كبار قادة الضباط من كلا الجانبين.

