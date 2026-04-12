وزيرة الشؤون تؤكد أهمية تقديم رعاية متكاملة لنزلاء إدارة رعاية الأحداث

وزيرة الشؤون الدكتورة أمثال الحويلة خلال اجتماع مع مسؤولي إدارة رعاية الأحداث لمتابعة سير العمل

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أهمية تقديم رعاية متكاملة لنزلاء إدارة رعاية الأحداث تراعي الجوانب النفسية والإجتماعية والتعليمية لبناء شخصيات متوازنة قادرة على مواجهة التحديات.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزيرة الحويلة اليوم الأحد أثناء زيارة ميدانية قامت بها إلى قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية (إدارة رعاية الأحداث) لمتابعة أوضاع النزلاء والاطمئنان على سلامتهم والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشددت الحويلة على ضرورة الاستمرار في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء وتعزيز البرامج الإصلاحية والتأهيلية بما يتماشى مع أفضل الممارسات مشيرة إلى أن هذه الفئة تحظى باهتمام بالغ ويمثل دعمها أولوية لتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وأعربت عن تقديرها لجهود العاملين في إدارة رعاية الأحداث مثمنة دورهم الإنساني والمهني في توفير بيئة آمنة وداعمة تسهم في إصلاح وتأهيل النزلاء وفتح آفاق جديدة أمامهم للمستقبل.

وشملت الزيارة جولة تفقدية لمختلف المرافق والأقسام اطلعت خلالها على بيئة الإيواء وآلية العمل داخل الإدارة واستمعت إلى شرح مفصل من المسؤولين حول الخطط المعتمدة لإعادة تأهيل الأحداث ودمجهم في المجتمع.