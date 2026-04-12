أمين مجلس التعاون: فوز الإمارات باستضافة اجتماعات البنك الدولي لعام 2029 يجسد الثقة الدولية باقتصادها

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد إن فوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة اجتماعات (مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) لعام 2029 في العاصمة أبوظبي يجسد الثقة الدولية المتنامية باقتصادها وبيئتها الاستثمارية المتقدمة.

وأشاد البديوي في بيان بما تمتلكه دولة الإمارات من قدرات وخبرات رفيعة في استضافة كبرى الفعاليات الاقتصادية الدولية والتي تعكس كفاءة مؤسساتها الاقتصادية الوطنية ومكانتها المرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ولفت الى ان استضافة هذا الحدث البارز من قبل إحدى دول مجلس التعاون تمثل إضافة نوعية تعزز من مكانة دول المجلس الاقتصادية على الساحة الدولية وتسهم في إبراز ما حققته من تطورات وإنجازات في مختلف القطاعات وترسخ دورها كشريك رئيسي في دعم الاستقرار والنمو الاقتصادي العالمي.

وأعرب البديوي عن تهنئته لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد ولنائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد بمناسبة هذا الفوز.

وأكد أن هذه الاستضافة تمثل مصدر فخر واعتزاز لدول مجلس التعاون كافة وتعكس ما وصلت إليه من مستويات متقدمة في التنمية والتعاون الاقتصادي.

وكانت (مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) أعلنت عقد اجتماعاتهما السنوية للمجموعة لعام 2029 في العاصمة الإماراتية (أبوظبي) في أكتوبر 2029 بناء على التصويت الذي أجراه مجلسا محافظي المؤسستين.