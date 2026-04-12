‏نائب رئيس الحرس الوطني يتفقد أحد مواقع الحرس عقب تعرضه لاستهداف بطائرات مسيرة معادية

‏قام الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح نائب رئيس الحرس الوطني بزيارة تفقدية إلى أحد مواقع الحرس الذي تعرض لاستهداف بطائرات مسيرة معادية للاطلاع على الإجراءات المتخذة في التعامل مع الحادث.

‏وخلال الزيارة أكد الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح على أهمية تعزيز الجاهزية ورفع مستوى اليقظة في مختلف المواقع مشيداً بكفاءة منتسبي الحرس الوطني وسرعة استجابتهم في التعامل مع المستجدات بما يسهم في حماية المنشآت الحيوية وصون أمن البلاد.

‏ووجه نائب رئيس الحرس الوطني بسرعة الانتهاء من تأهيل الموقع المتضرر وإعادة جاهزيته التشغيلية وفق أعلى المعايير بما يضمن استمرارية العمل فيه، داعياً المولى عز وجل بأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه تحت ظل القيادة الحكيمة.