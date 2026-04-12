بريطانيا: فشل المحادثات الأميركية الإيرانية في تحقيق اختراق “مخيّب للآمال”

لافتة لمحادثات إسلام أباد بين أمريكا وإيران

اعتبر الوزير في الحكومة البريطانية ويس ستريتينغ الأحد أن فشل المفاوضات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد في تحقيق أي اختراق “مخيّب للآمال”.

وقال وزير الصحّة لشبكة “سكاي نيوز” إنه “من المخيّب للآمال أننا لم نشهد بعد اختراقا في المفاوضات ونهاية قد تكون مستدامة لهذه الحرب في إيران”.

وأضاف “كما هو الحال دائما في الدبلوماسية، نفشل إلى أن تنجح. لذلك، بينما قد لا تكون هذه المحادثات انتهت بنجاح، إلا أن ذلك لا يعني أنه لا جدوى من مواصلة المحاولات”.

كما انتقد الوزير في حكومة رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر، خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء الحرب، قائلا “لا أعتقد أنه من المثير للجدل القول إن نشر تهديد على وسائل التواصل الاجتماعي بالقضاء على الحضارة الإيرانية… (هو أمر) غير معتاد إلى حد كبير”.