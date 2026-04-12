“زين” تحصد ثلاث جوائز من Ookla Speedtest لـ”أسرع شبكة 5G” و”أفضل شبكة 5G” و”أفضل تغطية في الكويت”

مسؤولو زين في مؤتمر الاتصالات العالمي ببرشلونة

كشفت زين الكويت عن تتويجها بثلاث جوائز من ®Ookla Speedtest، خلال فعاليات مؤتمر الاتصالات العالمي (MWC 2026) في برشلونة، في إنجاز دولي يعكس قوة استثماراتها في البنية التحتية للشبكات، وتعزيز موقعها التنافسي.

وأوضحت زين أن Ookla Speedtest – الوجهة العالمية الأولى في قياس وتحليل أداء الشبكات – منحتها في هذه الفعالية الدولية جوائز “أسرع شبكة 5G في الكويت”، وجائزة “أفضل تغطية في الكويت”، وجائزة “أفضل شبكة 5G في الكويت”، استناداً إلى بيانات النصف الثاني من العام 2025 التي اعتمدت على ملايين الاختبارات التي أجراها المستخدمون داخل الكويت.

وأفادت الشركة أن هذا الإنجاز يعكس قوة البنية التحتية لشبكتها، ويؤكد اتساق أدائها التشغيلي والفني، بما يضعها في الصدارة، ويؤكد تفوقها في سرعة شبكات الجيل الخامس وتغطيتها الشاملة، كما يأتي في وقت تواصل فيه تسريع منظومتها الرقمية ضمن استراتيجية تحول شاملة تجمع بين استثمارات البنية التحتية المتقدمة، وتعزيز تجربة العملاء، وذكاء العمليات، والاستعداد للمستقبل.

وأشارت زين إلى أن هذا التتويج جاء عقب الإطلاق الأخير لتكنولوجيا الجيل الخامس المُتقدّم 5G-Advanced في يونيو 2025، الذي فتحت من خلاله الشركة آفاقا جديدة أمام قدرات الاقتصاد الرقمي في الكويت والمرحلة التالية من الابتكارات التكنولوجية.

الجدير بالذكر أن هذا الإنجاز يؤكد نجاح الاستثمارات الاستراتيجية التي ضختها زين في تطوير شبكتها وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية، إلى جانب التحسين المستمر لتجربة العملاء، كما يبرز التزامها بتقديم أداء ثابت لشبكات الجيل الخامس، وضمان موثوقية عالية وجودة اتصال متميزة، ضمن رؤية طويلة الأمد ترتكز على الابتكار والكفاءة والتميز التشغيلي.

الرئيس التنفيذي لـ زين الكويت نواف الغربللي

وقال الرئيس التنفيذي لـ زين الكويت نواف الغربللي “إطلاقنا مؤخراً لشبكة الجيل الخامس المُتقدّم يُمثّل نقلة نوعية في مشهد الاتصالات بالكويت، فهو لا يقتصر على تعزيز تجربة العملاء فحسب، بل يفتح آفاقاً واسعة أمام الدولة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتعليم الذكي، والرعاية الصحية الرقمية، بما يرسخ مكانة الكويت في مصاف الدول الرائدة في تبنّي أحدث التقنيات.”

وأضاف قائلاً “هذا الإنجاز يعكس التزام زين بتطوير قدرات شبكتها وتوسيع نطاق التغطية، حيث نعمل باستمرار على رفع كفاءة الأداء التشغيلي والفني لضمان اتصال موثوق وسرعات فائقة، فهذه الجوائز التي حصلنا عليها من ®Ookla Speedtest هي شهادة دولية على أن بنيتنا التحتية قادرة على مواكبة طموحات الدولة في التحول الرقمي.”

وأكد الغربللي قائلاً “نعتبر استثماراتنا في تطوير البنية التحتية مسؤولية وطنية تجاه دعم الابتكار وتمكين القطاعات الحيوية في الدولة، ومن خلال الاستثمار المستمر في الشبكة، نؤكد أن عملاءنا سيحصلون على تجربة اتصال محسنة، تتسم بكفاءة وجودة عالية”.

الرئيس التنفيذي لشركة Ookla ستيڤن باي

وقال ستيڤن باي، الرئيس التنفيذي لشركة Ookla: “إن منح زين جوائز Speedtest لأفضل وأسرع شبكة 5G وأفضل تغطية في الكويت يؤكد التزامها الراسخ بتقديم خدمات رفيعة المستوى، حيث يستند هذا التكريم إلى تحليل شامل لملايين الاختبارات التي أجراها المستهلكون عبر Speedtest”

وأضاف: “تعكس هذه الاختبارات الأداء الفعلي على أرض الواقع، وقد أثبتت زين استعدادها للاستثمار في شبكتها والتركيز على التميز التشغيلي، وهما عاملان أساسيان لتعزيز تجربة المستخدم ودفع عجلة التقدم الرقمي في الكويت”.

ومن خلال هذا الزخم المتواصل، تركز زين الكويت على تقديم ما هو أبعد من الاتصال، إذ تعمل الشركة على بناء بيئة شبكية ذكية قابلة للتوسع وجاهزة للمستقبل، تدعم أنماط الحياة الرقمية للمستهلكين واحتياجات قطاع الأعمال والطموحات الوطنية الرقمية للكويت، مع الحفاظ على تركيز قوي على التميز في الخدمة والابتكار وتحقيق أثر ملموس للعملاء.

أسرع شبكة 5G في الكويت

وفقاً لتحليلات Ookla للسوق الكويتي خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2025، صُنّفت زين كأسرع شبكة 5G في الكويت، مُحققة نتيجة 73.06 في منهجية Speed Score، لتتصدّر السوق ضمن هذه الفئة خلال فترة التقييم.

كما أظهر التقرير تحقيق زين أعلى متوسط (Median) لسرعات تنزيل 5G عند 521.15 ميغابِت في الثانية، إلى جانب تسجيل أعلى عدد اختبارات بلغ 312,041 اختباراً، ما يعكس حجم الاستخدام واتساق التجربة المقدمة.

ولا تعتمد جائزة Ookla لأسرع شبكة 5G على السرعة فقط، بل تستند إلى منهجية Speed Score التي تقيس الأداء العام للشبكة عبر منظور أشمل للقدرة الاستيعابية والاستجابة.

وتشمل المنهجية أداء التنزيل والرفع إلى جانب مؤشرات زمن الاستجابة (Latency)، بالاعتماد على نتائج الشرائح المئوية 10 و50 و90، مع أوزان نسبية تبلغ 70% لسرعة التنزيل، و20% لسرعة الرفع، و10% لزمن الاستجابة، ويمنح ذلك هذا التقدير أهمية إضافية بوصفه انعكاساً مستقلاً لجودة الشبكة الفعلية في السوق، وليس مُجرّد مؤشّر وحيد لقياس السرعة.

أفضل تغطية في الكويت

وفقاً لتحليلات Ookla للسوق الكويتي خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2025، صُنّفت شبكة زين بأفضل تغطية للهاتف المُتنقّل في الكويت، مُحقّقةً نتيجة 46.06 في منهجية Coverage Score™، لتتصدّر السوق في التغطية المُتحقق منها خلال فترة التقييم.

كما أظهر التقرير أن زين سجلت أوسع مساحة تغطية مُتحقق منها بلغت 7,965 كم²، استناداً إلى 39,433 جهازاً وأكثر من 42 مليون سجل مسح (Scan)، ما يعكس اتساع بصمتها الشبكية واتساقها عبر الكويت.

وقد صُممت منهجية Coverage Score لقياس الامتداد الجغرافي للتغطية المُتحقق منها لدى مزود الخدمة عبر منهجية مستقلة قائمة على البيانات، مبنية على مليارات القياسات ومئات الملايين من عمليات مسح تغطية الهاتف المتنقل التي تُجمع يومياً.

وبعد تطبيق مؤشّرات الجودة، تُجمع البيانات ضمن وحدات مكانية للتحليل، وتُصنّف كل وحدة وفقاً لما إذا كان المستخدمون داخل نطاق الخدمة أو تمكنوا من التسجيل بنجاح على الشبكة الخلوية، ويمنح ذلك هذا التقدير وزناً إضافياً بوصفه انعكاساً لتوفّر التغطية الفعلي وحضور الخدمة في السوق، وليس ادعاءً نظرياً للتغطية.

أفضل شبكة 5G في الكويت

وفقاً لتحليلات Ookla للسوق الكويتي خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2025، صُنّفت زين كأفضل شبكة 5G في الكويت، مُحقّقةً نتيجة 83.61 عبر منهجية Speedtest Connectivity Score، وهو الأعلى في السوق خلال فترة التقييم.

كما أظهر التقرير تصدر زين لمكونات رئيسية تشكل التجربة العامة للاتصال، بما في ذلك أعلى Speed Score عند 73.06 وأعلى Web Browsing Score الخاص بتصفح الإنترنت عند 97.23، بما يعزز قوة الأداء عبر مختلف الاستخدامات الرقمية اليومية.

وتستند جائزة Ookla لأفضل شبكة 5G إلى منهجية Speedtest Connectivity Score، وهو مقياس أشمل لتجربة الشبكة يتجاوز نتائج السرعة وحدها، إذ تجمع المنهجية عدة مؤشرات أداء واقعية، تشمل السرعة وزمن الاستجابة وتصفح الويب وبث الفيديو، لتقديم صورة أكثر شمولاً عن تجربة المستخدم على الشبكة في الواقع العملي.

وتوزع الأوزان النسبية بواقع 50% لـ Speed Score، و25% لـ Web Browsing Score، و25% لـ Video Streaming Score، ويمنح ذلك هذا التقدير أهمية إضافية بوصفه تحققاً مستقلاً من جودة تجربة 5G الشاملة في السوق.