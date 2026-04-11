الدوري الإسباني: برشلونة يحسم الديربي ويقترب من التتويج باللقب

لاعبو برشلونة يحتفلون بتسجيل هدف

حسم برشلونة الديربي أمام جاره إسبانيول 4-1 السبت ضمن المرحلة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليقترب خطوة إضافية من المحافظة على لقبه، بعدما وسّع الفارق مع مطارده ريال مدريد الوصيف إلى تسع نقاط قبل سبع مراحل من النهاية، مستفيدا من تعادل الأخير أمام ضيفه جيرونا 1-1 الجمعة.

وأحرز أهداف برشلونة فيران توريس (10 و25) ولامين جمال (87) والبديل الإنكليزي ماركوس راشفورد (89)، في حين وقّع بول لوزانو على هدف إسبانيول الوحيد (56).

ورفع برشلونة بتحقيقه الانتصار السابع تواليا في “لا ليغا”، والـ16 في 16 مباراة على أرضه بالعلامة الكاملة، رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة، معززا بذلك آماله بإحراز اللقب للمرة 29 في تاريخه.

كما أخذ جرعة معنوية في وقت مناسب قبل ثلاثة أيام من مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ يحاول قلب الطاولة وتحقيق “ريمونتادا” تمكّنه من انتزاع بطاقة العبور إلى نصف النهائي بعد خسارته ذهابا على أرضه 0-2.

في المقابل تجمّد رصيد إسبانيول عند 38 نقطة في المركز العاشر، ووصلت سلسلة عدم الانتصار إلى 14 مباراة تواليا، بواقع تسع هزائم وخمسة تعادلات وذلك منذ بداية 2026.

كما فشل إسبانيول بهزيمة جاره للمرة الأولى منذ 2009 وللمباراة الـ17 تواليا ضمن جميع المسابقات، متكبدا 16 هزيمة وتعادل واحد.

وقال توريس الذي كسر صياما عن التهديف منذ نهاية كانون الثاني/يناير أمام إلتشي، في مقابلة مع منصة “دازون” للبث التدفقي “إلى حين أن نحسم اللقب، فالأمر لم ينته، لكن صحيح أنه بين أيدينا. علينا مواصلة حصد النقاط الثلاث”.

وأضاف معلقا على كسر صيامه التهديفي “أؤمن دائما بالعمل الجاد، وأنك ستحصل على مكافأتك. دائما ما تسمع ضجيجا من حولك، في الفترات السيئة أكثر من الجيدة… أركز دائما على نفسي، وعلى التطور”.

وافتتح توريس التسجيل في توقيت مبكر برأسية من داخل منطقة اليارادت الست بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفّذها لامين جمال (10).

وحاول إسبانيول الردّ سريعا، لكن تسديدة كيكي غارسيا الأرضية بيمناه من على مشارف منطقة الجزاء، تصدّى لها جوان غارسيا (13).

وأضاف توريس الهدف الثاني بتسديدة أرضية بيمناه من الجهة اليمنى داخل المنطقة، وذلك بعد تمريرة حاسمة متقنة من جمال وضعه على إثرها منفردا في مواجهة المرمى (25).

وأنقذ الحارس الضيف الصربي ماركو ديميتروفيتش مرماه من الثالث، بتصديه ببراعة لتسديدتي إريك غارسيا القوية من خارج المنطقة (40) وفيرمين لوبيس من مسافة قريبة (40).

وقلّص إسبانيول الفارق بتسديدة حملت توقيع لوزانو بيمناه من داخل المنطقة، استقرت في الزاوية اليسرى (56).

وأنقذ ديميتروفيتش مرماه في مناسبتين أمام البديلين راشفورد والبرتغالي جواو كانسيلو ببراعة في الدقيقتين 66 و69 تواليا.

معركة هبوط مثيرة

ودفع المدرب الألماني لبرشلونة هانزي فليك بلاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ العائد من الإصابة بعد غياب خمس مباريات في “لا ليغا” بسبب الإصابة، بدلا من لوبيس (84).

وأنهى جمال الأمور مستفيدا من خطأ ديميتروفيتش في تشيت الكرة، فانتزعها منه وأودعها المرمى المشرّع أمامه (87).

وأضاف راشفورد الرابع بعدما تابع بيمناه من مسافة قريبة في الزاوية اليمنى عرضية دي يونغ (89).

وقبل ثلاثة أيام من استضافة برشلونة قاريا الثلاثاء، ومواجهة ريال سوسييداد في نهائي كأس الملك السبت المقبل، خسر أتلتيكو مدريد أمام مضيفه إشبيلية 1-2.

وسجّل للفائز كلّ من النيجيري أكور أدامس (10 من ركلة جزاء) والصربي نيمانيا غوديل (45+2)، وللخاسر لاعبه الشاب خافيير بونيار (35).

ودخل المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو دييغو سيميوني المواجهة بتشكيلة خلت من أي لاعب أساسي، باستثناء الحارس الأرجنتيني خوان موسو الذي يشارك أساسيا أصلا في الفترة الأخيرة بسبب إصابة السلوفيني يان أوبلاك.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 34 نقطة مرتقيا إلى المركز الخامس عشر، مقابل 57 لأتلتيكو في المركز الرابع.

وعاد ألافيس بتعادل قاتل في الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع، من ميدان جاره الباسكي المنقوص عدديا ريال سوسييداد 3-3.

ورفع سوسييداد رصيده إلى 42 نقطة في المركز السابع، فيما بات رصيد ألافيس 33 نقطة في المركز السادس عشر، مبتعدا بنقطتين عن منطقة الهبوط.

وارتقى إلتشي إلى المركز السابع عشر برصيد 32 نقطة، بفضل فوزه بهدف نظيف على فالنسيا الرابع عشر بـ35 نقطة.