الداخلية: إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات إرهابية

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ممثلة بجهاز أمن الدولة أن عملية أمنية أسفرت عن إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات إرهابية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت إن جهاز أمن الدولة تمكن من ضبط 24 مواطنا أحدهم ممن سحبت جنسيته بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة ورصد وكشف 8 مواطنين هاربين خارج البلاد أحدهم ممن سحبت جنسيته ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت مسميات دينية واستلامها والاحتفاظ بها تمهيدا لنقلها وفق تعليمات من خارج البلاد.

وأضافت أن هذه الأموال “جمعت في إطار من الثقة التي أحاطت بالقائمين على جمعها وعلى أساس توجيهها إلى مصارفها المعلنة الأمر الذي حمل مقدميها على تقديمها بحسن نية خالصة مدفوعين بدوافع مشروعة وقصد سليم”.

وتابعت “إلا أن التحقيقات كشفت أن مسارها الفعلي قد انحرف عما أعلن عند جمعها إذ اتجهت إلى جهات غير مشروعة نتيجة استغلال القائمين عليها للثقة التي أولاها لهم مقدمو الأموال بإعادة توجيهها إلى غير الأغراض المعلنة عند جمعها وعلى نحو يخالف المقصد الذي دفعت من أجله وبما يمثل انحرافا صريحا عن الغايات التي خصصت لها”.

كما تبين وفق البيان “استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على عدة أشخاص لنقلها جوا وبرا بقصد تفادي الاشتباه وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات لكشف باقي المتورطين”.

وأكدت وزارة الداخلية أنها “ماضية بكل حزم في إحباط أي مخططات تهدد أمن البلاد أو تستغل أراضيها في دعم الجهات أو الكيانات الإرهابية ولن تتهاون في ملاحقة المتورطين بما يكفل فرض سيادة القانون وصون أمن الوطن واستقراره”.