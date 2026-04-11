الأرصاد الجوية: أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا حتى عصر يوم غد الاحد

مدينة الكويت

توقع مدير ادارة الارصاد الجوية بالندب ضرار العلي اليوم السبت استمرار الامطار المتفرقة والمتفاوتة الشدة والرعدية احيانا حتى عصر يوم غد الاحد مع رياح وانخفاض للرؤية الافقية.

وقال العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان خرائط الطقس تشير الى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها سحب ركامية مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ورياح تنشط على فترات وتنخفض معها الرؤية الأفقية أحيانا على بعض المناطق وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية.

وأضاف أن الامطار بدأت من بعد ظهر اليوم السبت على جنوب البلاد وتستمر حتى عصر يوم غد الأحد على كافة الأنحاء وتتفاوت شدتها ما بين خفيفة إلى متوسطة حيث تكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق.

وأوضح أن التحسن التدريجي في حالة الطقس يبدأ من مساء غد حيث تقل السحب تدريجيا وتنحسر فرص الامطار وتتهيأ الفرص لتشكل الضباب خلال فترة المساء وحتى الصباح الباكر ليوم الإثنين وتنخفض معها الرؤية الأفقية إلى أقل من الف متر وقد تنعدم على بعض المناطق.