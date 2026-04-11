الدوري الإنكليزي: سقوط مفاجئ لأرسنال المتصدر أمام ضيفه بورنموث

تلقى أرسنال صفعة موجعة في سعيه للتتويج بلقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بعد خسارته على أرضه السبت أمام بورنموث تاسع الترتيب 1-2، ما منح مانشستر سيتي أملا متجددا في اللحاق بالمتصدر اللندني.

وتقدّم الضيوف مبكرا على ملعب الإمارات عبر الفرنسي الشاب جونيور كروبي (19 عاما) من مسافة قريبة مسجلا هدفه العاشر هذا الموسم، في سابقة للاعب مراهق منذ الإيرلندي روبي كين في موسم 2000 (17).

عادل فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا الذي تعرض لانتقادات بسبب الحذر المبالغ فيه هذا الموسم، من ركلة جزاء اثر لمسة يد نفذها السويدي فيكتور يوكيريس (35).

وأجرى “المدفعجية” عدة تغييرات هجومية مبكرة في الشوط الثاني، لكنهم عانوا في صناعة فرص واضحة أمام فريق بورنموث النشط بقيادة الإسباني أندوني إيراولا.

وعاد بورنموث للتقدم في الدقيقة 74 بعد هجمة سلسة أنهاها أليكس سكوت بتسديدة قوية مرت إلى يمين الحارس الإسباني دافيد رايا.

وضغط أرسنال الذي بدا شبحا لمبارياته مطلع الموسم، بحثا عن التعادل، لكنه مُني بثاني هزيمة له على أرضه في الدوري هذا الموسم.

واعتبر أرتيتا أن الخسارة تُعد “ضربة موجعة حقيقية”، داعيا لاعبيه إلى إظهار “مزيد من القتالية” مع اقتراب نهاية الموسم.

أضاف أنه في المرحلة الحاسمة من الموسم “علينا أن نكون أقوياء جدا ومصممين على التعامل مع الوضع بطريقة مختلفة عمّا حصل اليوم، خصوصا عندما لم تسر المباراة في صالحنا”.

وأقرّ المدرب الإسباني بأنه “كانت هناك أمور أساسية للغاية قمنا بها بشكل سيئ جدا” أمام بورنموث، من دون الدخول في التفاصيل.

ومع تبقي ست مباريات، يتصدر أرسنال، الساعي إلى لقبه الأول في الدوري منذ 2004، الترتيب بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي الثاني.

غير أن رجال الإسباني بيب غوارديولا قادرون على تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط إذا فازوا على تشلسي الأحد، ثم تغلبوا على أرسنال في مواجهة قمة مرتقبة على ملعب الاتحاد الأسبوع المقبل.

ودخل أرسنال المباراة بمعنويات مرتفعة عقب فوزه القاتل 1-0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على سبورتينغ البرتغالي منتصف الأسبوع.

وقبل أسابيع قليلة فقط، كان أرسنال يسير بخطى ثابتة نحو رباعية تاريخية، قبل الخسارة أمام مانشستر سيتي 0-2 في نهائي كأس الرابطة، والسقوط المفاجئ أمام ساوثمبتون 1-2 في كأس الاتحاد.