“بوبيان” يحذر من رسائل تصيّد عبر تطبيقات المراسلة تستغل الأحداث الجارية بأساليب الهندسة الاجتماعية

في إطار جهوده التوعوية ودعمه المستمر لحملة “لنكن على دراية”، دعا بنك بوبيان إلى التحلي بمزيد من الوعي والانتباه عند التعامل مع الرسائل والروابط الإلكترونية المتداولة عبر تطبيقات المراسلة ومنصات التواصل المختلفة، خاصة في ظل التطورات والأحداث الراهنة.
وأكد البنك في تصريح صحفي أنه تم رصد محاولات تصيّد واحتيال إلكتروني بأساليب الهندسة الاجتماعية عبر تطبيقات المراسلة مثل WhatsApp، حيث يسعى المحتالون إلى خداع المستخدمين من خلال إرسال روابط أو رموز الاستجابة السريعة QR Codes، لافتاً إلى أن هذه الرسائل غالباً ما تدّعي صدورها من جهات رسمية، أو تتضمن محتوى مرتبطاً بالأمن والسلامة أو آخر المستجدات، في محاولة لاستغلال اهتمام المستخدمين بالأحداث الجارية ودفعهم للتفاعل معها، رغم أنها قد تكون مضللة أو غير موثوقة.
ودعا البنك إلى التحقق من صحة أي أخبار أو تعليمات عبر القنوات الرسمية فقط، وعدم التفاعل مع أي رسائل أو روابط مجهولة المصدر، مؤكداً أن الجهات الرسمية لا تطلب مطلقاً أي معلومات سرية مثل كلمات المرور أو رموز التحقق عبر تطبيقات المراسلة أو وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار “بوبيان” إلى أنه يعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لرصد مصادر الاحتيال، إلى جانب مواصلة جهوده في تعزيز الوعي بالأمن السيبراني ونشر الثقافة الرقمية، بما يسهم في حماية العملاء ورفع مستوى الوعي المصرفي وتعزيز الممارسات الآمنة في التعامل مع الخدمات والتطبيقات الرقمية.
كيف تحمي حسابك على WhatsApp؟
وأكد البنك أن حماية الحسابات تبدأ باتباع إجراءات بسيطة وفعالة، من أبرزها:
- تفعيل خاصية التحقق بخطوتين (Two-Step Verification) وتعيين رقم PIN وعدم مشاركته مع أي شخص، مع إضافة البريد الإلكتروني لاسترجاع الحساب عند الحاجة.
- عدم مشاركة رمز التحقق الخاص بالتطبيق تحت أي ظرف، وعدم الضغط على الروابط المشبوهة حتى وإن كانت واردة من جهات معروفة، خاصة إذا كانت بصيغة غير معتادة.
- عدم مسح رموز الاستجابة السريعة (QR Codes) إلا عند قيام المستخدم شخصياً بربط جهاز جديد بحسابه.
- تجاهل أي دعوات غير متوقعة للانضمام إلى مجموعات أو رسائل واردة من جهات غير معروفة، مع التحقق من هوية المرسل عبر وسيلة تواصل أخرى موثوقة عند الشك.
- تجنب مشاركة صور البطاقات البنكية أو بياناتها عبر تطبيقات المراسلة، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر مالية في حال اختراق الحساب.
- في حال الاشتباه باختراق الحساب، يجب محاولة استعادته فوراً، وإبلاغ جهات الاتصال بعدم التفاعل مع أي رسائل صادرة منه إلى حين استرجاعه بالكامل.