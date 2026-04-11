“بوبيان” يحذر من رسائل تصيّد عبر تطبيقات المراسلة تستغل الأحداث الجارية بأساليب الهندسة الاجتماعية

شعار حملة "لنكن على دراية"

في إطار جهوده التوعوية ودعمه المستمر لحملة “لنكن على دراية”، دعا بنك بوبيان إلى التحلي بمزيد من الوعي والانتباه عند التعامل مع الرسائل والروابط الإلكترونية المتداولة عبر تطبيقات المراسلة ومنصات التواصل المختلفة، خاصة في ظل التطورات والأحداث الراهنة.

وأكد البنك في تصريح صحفي أنه تم رصد محاولات تصيّد واحتيال إلكتروني بأساليب الهندسة الاجتماعية عبر تطبيقات المراسلة مثل WhatsApp، حيث يسعى المحتالون إلى خداع المستخدمين من خلال إرسال روابط أو رموز الاستجابة السريعة QR Codes، لافتاً إلى أن هذه الرسائل غالباً ما تدّعي صدورها من جهات رسمية، أو تتضمن محتوى مرتبطاً بالأمن والسلامة أو آخر المستجدات، في محاولة لاستغلال اهتمام المستخدمين بالأحداث الجارية ودفعهم للتفاعل معها، رغم أنها قد تكون مضللة أو غير موثوقة.

ودعا البنك إلى التحقق من صحة أي أخبار أو تعليمات عبر القنوات الرسمية فقط، وعدم التفاعل مع أي رسائل أو روابط مجهولة المصدر، مؤكداً أن الجهات الرسمية لا تطلب مطلقاً أي معلومات سرية مثل كلمات المرور أو رموز التحقق عبر تطبيقات المراسلة أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار “بوبيان” إلى أنه يعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لرصد مصادر الاحتيال، إلى جانب مواصلة جهوده في تعزيز الوعي بالأمن السيبراني ونشر الثقافة الرقمية، بما يسهم في حماية العملاء ورفع مستوى الوعي المصرفي وتعزيز الممارسات الآمنة في التعامل مع الخدمات والتطبيقات الرقمية.

كيف تحمي حسابك على WhatsApp؟

وأكد البنك أن حماية الحسابات تبدأ باتباع إجراءات بسيطة وفعالة، من أبرزها: