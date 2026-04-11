الداخلية: لم تسجل أي تهديدات تمس أجواء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب

طمأنت وزارة الداخلية اليوم السبت الجميع بعدم تسجيل أي تهديدات أو مخاطر تمس أجواء دولة الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية في ظل الجاهزية التامة ويقظة القوات المسلحة المستمرة في حماية الوطن.

وأكد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم (الداخلية) العميد ناصر بوصليب في كلمة له خلال الإيجاز الإعلامي بشأن التطورات الميدانية أن القوات المسلحة على أهب الاستعداد للتعامل مع أي طارئ في ظل جاهزية عالية واستعداد متكامل مدعومة بتنسيق مستمر بين مختلف الجهات.

ووجه العميد بوصليب تحية اعتزاز وتقدير إلى القوات المسلحة الباسلة الذين يجسدون أسمى معاني التضحية والثبات في الدفاع عن الوطن وصون أمنه.

كما عبر عن الفخر والاعتزاز بالشعب الكويتي الذي يواصل تجسيد أروع صور التلاحم والتعاون بما يعزز من قدرة أجهزة الدولة على أداء مهامها بكل كفاءة واقتدار داعيا الله عز وجل أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.