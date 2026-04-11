سفير الكويت لدى جنوب إفريقيا: لسنا طرفا في أي نزاع إقليمي أو دولي ولم ولن نسمح باستخدام أراضينا لشن هجوم على أي دولة

سفير دولة الكويت لدى جنوب إفريقيا سالم الشبلي

أكد سفير دولة الكويت لدى جنوب إفريقيا سالم الشبلي اليوم السبت أن دولة الكويت ليست طرفا في أي نزاع إقليمي أو دولي وأنها لم ولن تسمح باستخدام أراضيها لشن هجوم على أي دولة تماشيا مع سياستها الخارجية القائمة على الاعتدال والحياد الإيجابي والإلتزام بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها السفير الشبلي أمام الجلسة الحوارية المتعلقة بالملاحة البحرية المنعقدة خلال أعمال مؤتمر المحيط الهندي التاسع (2026 IOC) في موريشيوس.

وذكرت سفارة دولة الكويت لدى جنوب إفريقيا في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن السفير الشبلي أكد خلال الكلمة على مواقف الكويت الثابتة تجاه تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والدولي واحترام القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية.

كما أعرب السفير الشبلي عن ترحيب الكويت بإعلان الأطراف المتنازعة التوصل إلى وقف إطلاق النار وأملها في التوصل إلى حل دائم يعزز الأمن والسلام في المنطقة مشيرا إلى أن الأعمال الرامية إلى إغلاق أو عرقلة الملاحة الدولية عبر مضيق (هرمز) تشكل تهديدا للأمن البحري حيث أنه ليس مجرد ممر إقليمي بل هو شريان حيوي لأمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية إذ يمر عبر هذا المضيق نسبة كبيرة من إمدادات النفط والغاز في العالم مما يجعل أمنه مسؤولية دولية جماعية.

وجدد الدعوة للاحترام الكامل للقانون البحري الدولي وحماية السفن المدنية والتجارية وتعزيز التعاون لضمان ملاحة آمنة ومستمرة.

كما أكد على التزام دولة الكويت الثابت بمبدأ حرية الملاحة المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 خاصة المادة 38 المتعلقة بحق المرور العابر حيث أن أي تعطيل لهذه الممرات يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتهديدا للاستقرار الاقتصادي العالمي.

وأشار السفير الشبلي خلال الكلمة إلى ترحيب دولة الكويت بقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي أدان الهجمات غير المشروعة على دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي أدان أي أعمال إغلاق مضيق (هرمز) وتعطيل الملاحة الدولية ورفض دولة الكويت لاستمرار إيران في الأعمال المتهورة وغير المسؤولة التي تزعزع الاستقرار في المنطقة في تحد للشرعية الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر المحيط الهندي يعتبر منصة حوارية للدول الأعضاء المطلة على المحيط الهندي والشركاء البحريين لمناقشة وتبادل الآراء حول القضايا ذات الإهتمام المشترك ويهدف المؤتمر لمناقشة المسؤوليات المشتركة والإطارات التعاونية ومستقبل الحوكمة الإقليمية والإستجابة الجماعية للتهديدات الأمنية وعقدت الدورة الحالية تحت شعار “الإشراف الجماعي على حوكمة المحيط الهندي”.