الداخلية السورية: إحباط “مخطط تخريبي” كان يستهدف أمن دمشق

العبوة المجهزة للتفجير

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم السبت عن تمكنها من إحباط “مخطط تخريبي” كان يستهدف أمن العاصمة دمشق والقبض على أفراد الخلية التي كشفت التحقيقات الأولية عن ارتباطهم بحزب الله اللبناني.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن الوزارة قولها في بيان إن “العملية جاءت ثمرة متابعة أمنية دقيقة لتحركات مشبوهة داخل العاصمة حيث نجحت الوحدات المختصة في رصد امرأة ضمن الخلية أثناء محاولتها تنفيذ عمل تخريبي عبر زرع عبوة ناسفة أمام منزل إحدى الشخصيات الدينية في محيط الكنيسة المريمية بمنطقة باب توما”.

وأضاف البيان أن الوحدات الأمنية تمكنت من تحييد الخطر وتفكيك العبوة قبل انفجارها دون وقوع أي إصابات أو أضرار وإلقاء القبض على جميع أفراد الخلية البالغ عددهم خمسة أشخاص.

ولفت إلى أن أفراد الخلية تلقوا تدريبات عسكرية تخصصية خارج البلاد شملت مهارات زرع العبوات الناسفة.

وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف كامل ملابسات القضية والجهات المرتبطة بها تمهيدا لإحالتها إلى القضاء المختص.