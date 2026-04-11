وزارة التجارة: تكثيف الحملات وتحرير 93 مخالفة في الفروانية والعاصمة وحولي

وزارة التجارة والصناعة الكويتية

قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم السبت إنها حررت 93 مخالفة متنوعة في محافظات الفروانية والعاصمة وحولي في إطار جهودها لتكثيف الجولات الرقابية الميدانية على المحال التجارية.

وأضافت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المخالفات شملت بيع سلع محظورة ومجهولة المصدر وممارسات تجارية مخالفة للأنظمة بما يعكس استمرار جهودها في ضبط الأسواق وتعزيز الالتزام بالقوانين.

وأوضحت أن فريق تفتيش مراقبة محافظة الفروانية نفذ أخيرا جولة تفتيشية ميدانية على عدد من المحال التجارية في المحافظة أسفرت عن تحرير 30 محضر ضبط لمخالفات متنوعة شملت بيع سلع مجهولة المصدر ومحظور تداولها.

وذكرت أن من هذه المخالفات بيع علكة التبغ وعدم الالتزام بوضع ملصق يحتوي على بيانات المشغولات الذهبية بالإضافة إلى نشر إعلان لخدمة دون تقديمها.

وأضافت الوزارة أنه تم توجيه 10 إشعارات خلال الجولة منها 8 إشعارات لمحال تمارس نشاطا دون ترخيص وإنذاران لبقالات لم تلتزم بتطبيق ضوابط بيع وتداول مشروبات الطاقة.

وذكرت أن فريق طوارئ العاصمة وحولي نفذ بدوره جولة تفتيشية على عدد من المحال في المحافظتين أسفرت عن تحرير 63 محضر ضبط لمخالفات متنوعة من بينها عدم تحديد مدد ضمان قطع الغيار الجديدة والمعاد إصلاحها.

وبينت أنه تم كذلك توجيه إنذار لأحد المحال لعدم التزامه بضوابط بيع وتداول مشروبات الطاقة إضافة إلى تحرير مخالفة بحق أحد المحال لعدم التقيد بتنفيذ القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2026 القاضي بحظر بيع وتداول الطائرات المسيرة (درون).