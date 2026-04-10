الدفاع: رصد 7 طائرات مسيرة والتعامل معها خلال الـ24 ساعة ماضية

المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الجمعة أن القوات المسلحة رصدت سبع طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي خلال ال24 ساعة الماضية وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.

جاء ذلك في كلمة المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان خلال الإيجاز الإعلامي بشأن التطورات الراهنة والأحداث العملياتية في ضوء الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت.

وذكر العقيد الركن العطوان أن العدوان الإيراني الآثم نتج عنه استهداف عدد من المنشآت الحيوية تابعة للحرس الوطني ما أسفر عن إصابة عدد من منتسبيه مبينا أنهم يتلقون العلاج حاليا وحالاتهم مستقرة بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة.

وبين أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية تعاملت خلال ال24 ساعة الماضية مع 14 بلاغا وذلك وفق الإجراءات المعتمدة.

وقال إن منتسبي القوات المسلحة يواصلون أداء واجبهم الوطني بروح معنوية عالية وانضباط راسخ مجسدين التزامهم الثابت بحماية الوطن وصون أمنه واستقراره ومؤكدين جاهزيتهم المستمرة لتنفيذ المهام والواجبات بكل كفاءة.

وسأل المولى عز وجل أن يديم على دولة الكويت نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.