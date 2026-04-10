الداخلية: 9 بلاغات بسقوط شظايا مرتبطة بعمليات الاعتراض الدفاعي خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب

قالت وزارة الداخلية اليوم الجمعة إن فرق التخلص من المتفجرات تعاملت مع تسعة بلاغات ناتجة عن سقوط شظايا مرتبطة بعمليات الاعتراض الدفاعي خلال ال24 ساعة الماضية في ظل استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت.

وذكر المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب في كلمة له خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الحالية واستعراض آخر التطورات الميدانية انه بذلك يرتفع إجمالي البلاغات منذ بداية العدوان الآثم إلى 802 بلاغ.

وقدم العميد بوصليب عرضا مرئيا بشأن الجهود الميدانية التي تبذلها فرق التخلص من المتفجرات في التعامل مع البلاغات المرتبطة بسقوط الشظايا أو الأجسام المجهولة مشيرا إلى مواصلة أجهزة الدولة عملها بتنظيم عال وجاهزية مستمرة لمتابعة المستجدات وضمان أمن الوطن وسلامة المواطنين.

وأكد أن الجهات الأمنية والعسكرية باقية على العهد ثابتة على مسؤولياتها الوطنية وماضية في أداء واجبها بكل كفاءة واقتدار بعزيمة لا تلين ويقظة دائمة مستندة إلى جاهزية عالية وتنسيق متكامل بين مختلف الجهات المعنية.

وقال إن رجال الأمن – وهم العين الساهرة – يواصلون أداء مهامهم بإخلاص ويقظة عالية في مختلف الميادين حفاظا على أمن الوطن وسلامة الجميع ومستعدون للتعامل الفوري مع أي تهديد أو تطور ميداني في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تتطلب أعلى درجات الجاهزية والتكاتف الوطني.