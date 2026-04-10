قطر وبريطانيا تؤكدان ضرورة البناء على اتفاق إيقاف إطلاق النار وصولا إلى اتفاق دائم

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يلتقي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الجمعة ضرورة العمل المشترك مع الأطراف الدولية لتثبيت اتفاق إيقاف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والبناء عليه وصولا إلى اتفاق سلام دائم.

وقال الديوان الاميري القطري في بيان إن ذلك جاء خلال اجتماع عقد بمكتب أمير قطر في قصر (لوسيل) في العاصمة الدوحة لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وفي مستهل الاجتماع رحب أمير قطر برئيس الوزراء البريطاني معربا عن شكره وتقديره لمواقف المملكة المتحدة ومشيدا بمتانة العلاقات الوطيدة بين البلدين.

ومن جانبه جدد رئيس الوزراء البريطاني إدانته للاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها قطر مؤكدا تضامن بلاده الكامل ودعمها لإجراءاتها الرامية إلى حفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

ورحب الجانبان بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وايران مؤكدين أهميته في خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

كما شددا على ضرورة العمل المشترك مع الأطراف الدولية لتثبيته والبناء عليه وصولا إلى اتفاق سلام دائم بما يضمن أمن المنطقة واستقرار سلاسل الإمداد واستمرارية تدفقات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز ويسهم في دعم الأمن والسلم الدوليين.

كما عقد أمير قطر ورئيس الوزراء البريطاني لقاء ثنائيا استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الحالية مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بينهما.