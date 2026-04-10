رئيس الحرس الوطني يتفقد أحد مواقع الحرس الذي تعرض لاستهداف بطائرات مسيرة معادية

رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح يتفقد الموقع الذي استهدف يوم أمس بطائرات مسيرة معادية

قام رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح بزيارة تفقدية إلى أحد مواقع الحرس الذي تعرض يوم أمس الخميس لاستهداف بطائرات مسيرة معادية وللاطلاع على الإجراءات المتخذة في التعامل مع الحادث.

وخلال الزيارة أكد الشيخ مبارك الصباح وفق بيان صحفي للحرس الوطني اليوم الجمعة أهمية تعزيز الجاهزية ورفع مستوى اليقظة في مختلف المواقع مشيدا بكفاءة منتسبي الحرس الوطني وسرعة استجابتهم في التعامل مع المستجدات بما يسهم في حماية المنشآت الحيوية وصون أمن البلاد.

ووجه رئيس الحرس الوطني إلى ضرورة الإسراع بتأهيل الموقع المتضرر وإعادة جاهزيته التشغيلية وفق أعلى المعايير بما يضمن استمرارية العمل وحماية المنشآت الحيوية داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه تحت ظل القيادة الحكيمة.