مصر: سندعو لاجتماع عربي “عاجل” لوضع ميثاق إعلامي موحد يمنع الإساءة للدول العربية

وزير الدولة للإعلام المصري ضياء رشوان

أعلن وزير الدولة للإعلام المصري ضياء رشوان أن بلاده ستتقدم بطلب لعقد اجتماع “عاجل وطارئ” لمجلس وزراء الإعلام العرب لبحث وضع خطة إعلامية للتعامل مع الأزمات التي تمر بها الدول العربية ووضع ميثاق إعلامي موحد يمنع الإساءة للدول العربية.

وقال رشوان في مؤتمر صحفي أسبوعي للحكومة المصرية اليوم الخميس إن ذلك سيكون بعد انتهاء المفاوضات التي ترعاها باكستان لإيقاف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح أن مصر ستطلب خلال الاجتماع العاجل إعداد ميثاق إعلامي عربي يهدف إلى منع الإساءة لأي دولة عربية على أن يتم تطبيقه في مختلف الدول العربية مشيرا إلى أن ذلك يأتي على خلفية رصد تصريحات وتعليقات “غير لائقة” على منصات التواصل الاجتماعي بشأن الحرب في المنطقة.

واضاف أن الحكومة المصرية سبق أن حذرت من محاولات لإثارة الفتنة عبر منصات التواصل الاجتماعي على خلفية المواقف المرتبطة بالحرب في المنطقة.

وكان رشوان قد أكد في تصريحات في مارس الماضي أن ثمة “محاولات مقصودة” لتأجيج الخلافات بين مصر ودول الخليج عبر منصات التواصل الاجتماعي.