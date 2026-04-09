الداخلية: الأوضاع في البلاد مستقرة وآمنة وتحت السيطرة الكاملة

المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب

أكدت وزارة الداخلية اليوم الخميس أن الأوضاع في البلاد مستقرة وآمنة وتحت السيطرة الكاملة حيث تعمل الأجهزة الأمنية والعسكرية بكفاءة عالية وبجاهزية تامة على مدار الساعة ضمن منظومة متكاملة.

جاء ذلك في كلمة المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الحالية واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت.

وقال العميد بوصليب إن الأجهزة الأمنية والعسكرية قادرة على التعامل الفوري مع أي طارئ بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين دون أي تأثير على مجريات الحياة العامة.

وأوضح انه استكمالا لجهود فرق التخلص من المتفجرات تعاملت الفرق مع 17 بلاغا ناتجا عن سقوط شظايا مرتبطة بعمليات اعتراض دفاعي سابقة وهي بقايا من أحداث الأيام الماضية إذ تم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأضاف انه بذلك يرتفع إجمالي عدد البلاغات منذ بداية العدوان الآثم إلى 793 بلاغا حتى تاريخه كما قدم عرضا مرئيا يبرز جهود فرق التخلص من المتفجرات في التعامل مع تلك البلاغات.

وأشاد بصمود الأبطال في الصفوف الأمامية الذين أثبتوا جاهزيتهم العالية ويقظتهم المستمرة في حماية الوطن مؤدين واجبهم بكل شجاعة وإخلاص.

كما ثمن العميد بوصليب وعي المواطنين والمقيمين وتكاتفهم “الذي عكس صورة مشرفة من الالتزام والمسؤولية وأسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن والاستقرار”.

وأكد أن هذا التلاحم بين الجهات المختصة والمجتمع يجسد قوة الوطن وصلابته وأن الجميع يقف صفا واحدا في مواجهة أي تحدي داعيا الله أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها والمقيمين على أرضها من كل مكروه.