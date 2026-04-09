وزيرة الشؤون تؤكد أهمية تسهيل الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للاشخاص من ذوي الإعاقة

جانب من جولة وزيرة الشؤون الدكتورة أمثال الحويلة للاطلاع على الإجراءات المتبعة في تقديم الخدمات

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس أهمية تسهيل الإجراءات وتذليل أي معوقات لتطوير الخدمات المقدمة للاشخاص من ذوي الإعاقة بما يلبي احتياجاتهم في إطار توجه الدولة نحو تحسين الخدمات الحكومية وتحقيق التكامل المؤسسي.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزيرة الحويلة خلال جولة ميدانية قامت بها إلى المقر الرئيسي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للاطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمراجعين.

وقالت الحويلة إن “الجولة شملت تفقد صالات استقبال المراجعين حيث اطلعت على آلية استقبال الحالات والإجراءات المتبعة لتقديم الخدمات”.

وأضافت أنها “استمعت إلى شرح مفصل من المسؤولين حول سير العمل والتحديات التي قد تواجه المراجعين” مؤكدة الحرص على المتابعة المباشرة والارتقاء بجودة الأداء المؤسسي بما يحقق سرعة الإنجاز وجودة الخدمات المقدمة للأشخاص من ذوي الإعاقة.