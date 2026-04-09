الأرصاد الجوية: أمطار خفيفة متفرقة اليوم ومتوسطة الشدة ورعدية أحيانا غدا وبعد غد

مدينة الكويت

توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية الكويتية بالندب ضرار العلي تأثر البلاد بفرص لأمطار خفيفة متفرقة اليوم الخميس وتكون متوسطة الشدة ورعدية أحيانا غدا الجمعة وبعد غد السبت مع فرص لتكون الضباب مساء.

وقال العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطقس نهار اليوم يكون دافئا وغائما جزئيا إلى غائم أما ليلا فيكون مائلا للبرودة إلى معتدل وغائما إلى غائم جزئيا مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة أحيانا.

وأضاف أن الطقس نهار غد يكون مائلا للحرارة وغائما إلى غائم جزئيا مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق بينما يكون ليلا مائلا للبرودة إلى معتدل وغائما جزئيا مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة لتكون الضباب على بعض المناطق مساء.

وأوضح أن الطقس نهار السبت يكون دافئا وغائما إلى غائم جزئيا مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا أما ليلا فيكون مائلا للبرودة إلى معتدل تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرص لتكون الضباب مساء.