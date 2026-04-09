وزير الدفاع يحضر مراسم تخريج الدفعة 24 من الطلبة الضباط الجامعيين بكلية علي الصباح العسكرية

صورة جماعية

برعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وحضور وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، أقامت كلية علي الصباح العسكرية، مراسم تخريج دفعة الطلبة الضباط الجامعيين (24)، حيث أدى الخريجون القسم القانوني إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من العطاء العسكري في خدمة الوطن.

وقد هنأ وزير الدفاع الخريجين بمناسبة نيلهم الثقة الغالية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه ، معرباً عن فخره واعتزازه بالرعاية الأميرية السامية لهذه المناسبة، ومشيداً بما بلغوه من مستوى علمي وعملي يؤهلهم للانضمام إلى صفوف إخوانهم منتسبي الجيش الكويتي، داعياً إياهم إلى ترجمة ما اكتسبوه من تأهيل أكاديمي وتدريب ميداني إلى واقع عملي ملموس في وحداتهم العسكرية، وأن يكونوا مثالاً في الانضباط وحسن السلوك وتحمل المسؤولية، وأن يكرسوا جهودهم بكل إخلاص وتفانٍ لخدمة الوطن والدفاع عنه وصون أمنه واستقراره، لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تستوجب اليقظة والاستعداد الدائم.

كما أعرب وزير الدفاع عن شكره وتقديره لقيادة ومنتسبي كلية علي الصباح العسكرية، مثمناً ما بذلوه من جهود مخلصة وعمل دؤوب أسهم في إعداد هذه الكوكبة من الضباط وتأهيلهم.

وسأل الوزير المولى عز وجل أن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ دولة الكويت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين حفظه الله.

حضر مراسم التخريج سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان وسعادة وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح وسعادة نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح وآمر كلية علي الصباح العسكرية العميد الركن عبدالله أحمد التركيت وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش .