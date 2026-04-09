بلدية الكويت وقوة الإطفاء ووحدة تنظيم التأمين توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل المؤسسي والرقابة

وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري يتوسط مدير عام البلدية المهندسة منال العصفور ورئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي ورئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجهات الثلاث

وقعت بلدية الكويت وقوة الإطفاء العام ووحدة تنظيم التأمين اليوم الخميس مذكرة تفاهم ثلاثية تهدف إلى تعزيز وتنسيق التعاون في مجالات العمل المشترك ورفع كفاءة الأدوار الرقابية.

وقالت المدير العام للبلدية المهندسة منال العصفور في تصريح صحفي عقب التوقيع إن دور بلدية الكويت يرتكز على رسم السياسة العمرانية وتطويرها بما يتوافق مع الطابع الحضاري للبلاد.

وأضافت المهندسة العصفور أن من شأن هذا التعاون المساهمة في رفع كفاءة الأدوار الرقابية لضمان إنجاز الأعمال على أكمل وجه.

من جانبه قال رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي في تصريح مماثل إن القوة تسعى من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز الأمن المجتمعي وحماية الأفراد والممتلكات عبر وضع وتفعيل شروط وقواعد الأمن والسلامة في كل الأنشطة والمباني.

من جهته قال رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي إن الوحدة تهدف من خلال المذكرة إلى حماية المتعاملين وتطوير أدوات سوق التأمين بما يتوافق مع أفضل الممارسات مع التركيز على تحديد المخاطر التي تتطلب تغطية تأمينية لضمان العدالة والشفافية.

وتأتي هذه المذكرة تجسيدا لروح التعاون بين أجهزة الدولة لضمان الوضوح والشفافية في تقديم الخدمات وحماية المصلحة العامة من خلال تحقيق الانسجام وتخفيف الأعباء الإجرائية عن جمهور المتعاملين.

وتتضمن المذكرة عدة بنود حيوية أبرزها بحث إمكانية إصدار وثائق تأمين واجبة تختص بالسلامة العامة والإطفاء فيما يتعلق بالعقارات الاستثمارية والتجارية إلى جانب بحث سبل دمج إجراءات إصدار وثائق التأمين ضمن المتطلبات العامة لإصدار وتجديد تراخيص البناء أو الهدم أو الإطفاء.

وتشمل البنود أيضا تعزيز التعاون في تنظيم وتأهيل واعتماد شركات التأمين الخاصة بإصدار هذه الوثائق لضمان الانضباط وتشكيل لجنة مشتركة لا يقل مستوى تمثيلها عن مدير إدارة لمتابعة تنفيذ الآليات والضوابط المقترحة.