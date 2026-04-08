دوري أبطال أوروبا: أتلتيكو مدريد يردّ اعتباره من برشلونة وسان جرمان يغلب ليفربول

لاعبو أتلتيكو مدريد يحتفلون بتسجيل هدف

ردّ أتلتيكو مدريد اعتباره من برشلونة المنقوص عدديا وتغلّب عليه في ملعب كامب نو 2-0 الأربعاء، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، واضعا قدما في نصف النهائي كما فعل سان جرمان الفرنسي حامل اللقب بفوزه على ليفربول الإنكليزي 2-0.

وبعدما فاز عليه في مباراتين متتاليتين في الدوري وقبلها الكأس (لم يُقصه لخسارته 0-4 ذهابا قبل فوزه 3-0 إيابا)، ثأر أتلتيكو من برشلونة بفوز يضعه على مقربة من نصف النهائي بهدفي الأرجنتيني خوليان ألفاريس (45) والبديل النروجي ألكسندر سورلوث (70)، في مباراة طُرد فيها لاعب الفريق الكاتالوني باو كوبارسي (44).

وانتهت سلسلة مباريات برشلونة من دون هزيمة عند تسع مباريات (8 انتصارات وتعادل) في مختلف المسابقات، في حين استعاد أتلتيكو نغمة الانتصارات بعد السقوط أمام برشلونة بالذات قبل أربعة أيام، وقبلها خسارتين أمام ريال مدريد في الدوري وتوتنهام الإنكليزي في دوري الأبطال.

ويلتقي الفريقان للمرة السادسة منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر، في 14 الشهر الحالي، بعد أن يلعب أتلتيكو مع إشبيلية وبرشلونة مع إسبانيول.

وعلى ملعب كامب نو، أرسل الإنكليزي ماركوس راشفورد التهديد الأول لمرمى الضيوف، بتسديدة من داخل المنطقة قريبة من القائم الأيسر (14)، قبل أن يسجل هدفا لم يُحتسب بداعي التسلل (18).

وبعد نصف ساعة، اضطر المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني إلى استبدال المدافع السلوفاكي دافيد هانتسكو بسبب الإصابة، وأشرك مارك بوبيل بدلا منه (31).

وسرعان ما شهدت المباراة منعطفا كبيرا، حين تلقى برشلونة ضربة كبيرة بطرد باو كوبارسي ببطاقة حمراء مباشرة بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد “في أيه آر”، إثر عرقلة الأرجنتيني جوليانو سيميوني أمام منطقة الجزاء (44).

ومن الخطأ عينه، سجّل ألفاريس هدف التقدّم من ركلة حرة مباشرة بتسديدة متقنة (45).

وقبل نهاية الشوط، تلقى البديل بوبيل بطاقة صفراء ستحرمه خوض لقاء الإياب.

وبهدف استعادة التوازن، أشرك المدرب الألماني هانزي فليك لاعبي الوسط غافي وفيرمين لوبيس بدلا من بيدري والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (46).

وكاد راشفورد يفعلها من ركلة حرة مباشرة، أبعدها الحارس الأرجنتيني خوان موسو (53).

وفي حين لم يصنع غافي وفيرمين الفارق لبرشلونة، قدّم البديل سورلوث العكس، حين تابع عرضية الإيطالي ماتيو روتجيري في المرمى بعد عشر دقائق من دخوله (70).

ثنائية سان جرمان

وفي باريس، يدين فريق العاصمة الفرنسية بانتصاره للثنائي ديزيريه دويه (11) والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (65) صاحبي الهدفين في مباراة تسيّدها فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي بشكل شبه كامل.

وتُقام مباراة الإياب على ملعب “أنفيلد رود” في ليفربول الثلاثاء المقبل، على أن يواجه المتأهل بينهما في نصف النهائي، المتأهل بين بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني، علما أن الأول انتصر ذهابا خارج أرضه 2-1 في العاصمة الإسبانية.

وتُعتبر المواجهة إعادة لثمن نهائي المسابقة في الموسم الماضي الذي حسمه حامل اللقب إيابا في إنكلترا 4-1 بركلات الترجيح، وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1-0 للفريق الفرنسي بهدف نجمه عثمان ديمبيليه والتعادل 1-1 في مجموع المباراتين.

ودانت الأفضلية في بداية المباراة لحامل اللقب، فكان الأكثر استحواذا بنسبة تجاوزت 70% وحاصر ضيفه الإنكليزي في مناطقه الدفاعية.

وترجم صاحب الأرض أفضليته سريعا، فبعد مجهود فردي على الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، سدّد دويه بيمناه كرة حوّل مسارها الهولندي راين خرافنبرخ، واستقرت ساقطة في منتصف المرمى من فوق الحارس الجورجي جورجي مامارداشفيلي الذي شارك أساسيا بدلا من الدولي البرازيلي أليسون بيكر للإصابة (11).

وتحسّن أداء ليفربول نسبيا بعد التأخر في النتيجة، من دون تشكيل خطورة على مرمى الحارس الروسي المضيف ماتفي سافونوف.

ومن تمريرة بينية متقنة للبرتغالي جواو نيفيش، استلم كفاراتسخيليا كرة من الجهة اليسرى داخل المنطقة، فانطلق نحو العمق مراوغا أكثر من لاعب، قبل تخطّي مامارداشفيلي وإسكان الكرة بيمناه أرضية داخل المرمى من مسافة قريبة (65).

واحتسب الحكم الإسباني خوسيه ماريا سانشيس مارتينيس ركلة جزاء بعد احتكاك بين المدافع الفرنسي لليفربول إبراهيما كوناتيه ووارن زايير-إيميري، غير أنه تراجع عن قراره بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد “في أيه آر”.

وبعد هجمة مرتدة منسقة، استلم ديمبيليه الكرة من الجهة اليمنى داخل المنطقة، فأطلق بيمناه تسديدة صاروخية من مسافة قريبة ردّها القائم الأيمن (87).