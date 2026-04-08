التجارة: خطة رقابية لضمان توفر مواد البناء الأساسية وتعزيز حماية المستهلك ومراقبة الأسعار

وزارة التجارة تنفذ جولات تفتيشية في قطاع البناء

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأربعاء إن هناك خطة رقابية مستمرة لضمان توفر مواد البناء الأساسية في السوق المحلية وتعزيز حماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار والتأكد من التزام الموردين وأصحاب المحال بالقوانين واللوائح المنظمة.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن فرقها الرقابية كثفت أخيرا جولاتها التفتيشية الميدانية في عدد من المناطق للوقوف على مدى توفر المواد الإنشائية في السوق الكويتية فضلا عن ضبط المخالفات.

وأفادت بأن إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك نفذت جولة تفتيشية على محال مواد بناء في منطقة الشويخ للتحقق من مدى التزامها بالقرارات المنظمة وقد تم رصد ومتابعة أسعار المواد الإنشائية للتأكد من استقرارها ومنع أي ممارسات قد تؤثر على توازن السوق.

وأشارت إلى أن فريق الطوارئ التابع لها في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير نفذ جولة تفتيشية ميدانية واسعة في الأسواق أسفرت عن تسجيل 120 محضر ضبط لمخالفات متنوعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.