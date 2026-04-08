الإطفاء: التعامل مع 21 بلاغا “3 منها غير اعتيادية” جراء استهداف مواقع حيوية من قبل العدوان الإيراني الآثم

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب

تعاملت فرق قوة الإطفاء العام الكويتية اليوم الأربعاء مع 21 بلاغا “3 منها غير اعتيادية” جراء استهداف مواقع حيوية من قبل العدوان الإيراني الآثم.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب إن رجال (القوة) على أهبة الاستعداد للتعامل مع مختلف البلاغات والحالات الطارئة وفق الخطط والإجراءات المعتمدة وسط جاهزية عالية واستجابة سريعة لاسيما في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

وحذر الجميع من التعامل مع أي حرائق تنتج عن سقوط شظايا مؤكدا ضرورة الابتعاد عن مواقع الحوادث والتواصل الفوري مع رقم الطوارئ (112) لتمكين الجهات المعنية من التعامل وفق الإجراءات المعتمدة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو تداول الأخبار غير الموثوقة تجنبا لإثارة القلق والبلبلة.