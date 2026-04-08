وزيرة الشؤون تتفقد دور رعاية الإعاقة بالصليبيخات وتؤكد أهمية توفير بيئة متكاملة لهم

وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة خلال تفقدها أوضاع نزلاء دور رعاية الإعاقة بالصليبخات

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أهمية توفير بيئة إنسانية متكاملة تراعي احتياجات ذوي الإعاقة المشمولين بالرعاية بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزيرة الحويلة اليوم الأربعاء لدى تفقدها دور رعاية الإعاقة في منطقة الصليبيخات للاطمئنان على أوضاع النزلاء ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضحت أنها التقت خلال الزيارة بعدد من القياديين والمسؤولين في الدور واستمعت إلى شرح مفصل حول آلية العمل والخدمات الاجتماعية والصحية التي يتم توفيرها للنزلاء.

وبينت أنها قامت بجولة ميدانية شملت مختلف مرافق الدور حيث اطلعت على الأقسام وتفقدت أحوال النزلاء وحرصت على تبادل الأحاديث الودية معهم في أجواء تعكس مستوى الرعاية والاهتمام الذي توليه الدولة لهذه الفئة.

وأشادت الحويلة بجهود الكوادر العاملة في الدور مثمنة دورهم في تقديم الرعاية المتخصصة ومشددة على ضرورة الاستمرار في تطوير الخدمات وتحسين جودتها بما يجسد قيم التكافل والرعاية المجتمعية.

وأكدت استمرار الوزارة في متابعة وتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية بما يواكب أفضل الممارسات ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة في مختلف دور الرعاية.