الدفاع: رصدنا وتعاملنا مع 4 صواريخ باليستية معادية و42 طائرة مسيرة معادية خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان

قالت وزارة الدفاع الكويتية إن القوات المسلحة رصدت 4 صواريخ باليستية معادية و42 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي خلال الـ24 ساعة الماضية وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.

جاء ذلك في كلمة المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان اليوم الأربعاء خلال الإيجاز الإعلامي بشأن التطورات الراهنة والأحداث العملياتية في ضوء الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت.

وذكر العقيد الركن العطوان أن العدوان الإيراني الآثم أسفر عن استهداف عدد من المنشآت التابعة لمؤسسة البترول الكويتية إضافة إلى استهداف محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه.

وأكد أن القوات المسلحة ومعها مختلف الجهات المعنية تتابع الموقف أولا بأول وتعمل على مدار الساعة بكفاءة ومسؤولية عالية للتعامل مع أي تهديدات أو تطورات ميدانية مستمرة في ذات الجاهزية العالية والاستعداد الكامل اللذين التزمت بهما منذ بدء العدوان.

وأهاب العقيد الركن العطوان بالجميع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول المعلومات غير الدقيقة لما لذلك من أثر على الأمن والسلامة العامة.

وسأل المولى عز وجل أن يديم على دولة الكويت نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.