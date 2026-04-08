الداخلية: أضرار مادية جسيمة طالت بنى تحتية ووحدات التوليد والمقطرات وخزانات الوقود خلال 24 ساعة

المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب

قالت وزارة الداخلية الكويتية إن الاعتداءات الإيرانية الآثمة خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن أضرار مادية جسيمة طالت مرافق البنية التحتية ووحدات التوليد والمقطرات وخزانات الوقود إضافة إلى اندلاع عدد من الحرائق في بعض المواقع.

جاء ذلك في كلمة المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب اليوم الأربعاء خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الحالية واستعراض آخر التطورات الميدانية.

وبين العميد بوصليب أن البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية شهدت عددا من الاستهدافات والاعتداءات الإيرانية الآثمة باستخدام طائرات مسيرة معادية اذ تعرضت عدد من المنشآت الحيوية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لسلسلة مكثفة من الاستهدافات والاعتداءات الإيرانية الآثمة منذ فجر اليوم.

وأوضح أن هذه الاعتداءات استهدفت عددا من المواقع شملت مرافق نفطية وثلاث محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة طالت مرافق البنية التحتية ووحدات التوليد والمقطرات وخزانات الوقود إضافة إلى اندلاع عدد من الحرائق في بعض المواقع.

وقال العميد بوصليب أن وزارة الداخلية تؤكد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العاملين وتأمين المواقع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار إلى تعامل فرق التخلص من المتفجرات مع 18 بلاغا ناتجا عن سقوط شظايا مرتبطة بعمليات الاعتراض الدفاعي ليرتفع إجمالي البلاغات منذ بداية العدوان الآثم إلى 776 بلاغا.

وقدم العميد بوصليب عرضا مرئيا يبرز جهود فرق التخلص من المتفجرات في التعامل مع البلاغات المرتبطة بسقوط الشظايا أو الأجسام المجهولة داخل وخارج مناطق التهديد.

وبين أنه في ظل الأوضاع الراهنة التي تتطلب أعلى درجات الجاهزية واليقظة تواصل أجهزة الدولة أداء مهامها بكفاءة عالية وعزيمة راسخة مدعومة بتنسيق مستمر واستعداد متكامل للتعامل مع مختلف المستجدات بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة الجميع.

وأكد العميد بوصليب أنه مع مرور 40 يوما من صمود قواتنا المسلحة تتجسد أسمى معاني الثبات والتضحية التي يسطرها أبناؤنا في ميادين الشرف دفاعا عن الوطن وحفظا لأمنه واستقراره داعيا الله تعالى أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه ويديم عليها نعمه الأمن والسلام والاطمئنان.