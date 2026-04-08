سمو ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية

أجرى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا اليوم بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

نقل خلاله تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وجرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات والأوضاع في المنطقة كما تم بحث اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والجمهورية الإسلامية الإيرانية إثر مساع مثمرة وجهود حثيثة بذلتها جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة والتأكيد على الموقف الراسخ لدولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة وحرص البلدين الشقيقين على دعم كافة الجهود الرامية إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق سلام شامل ودائم في المنطقة.