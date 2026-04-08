“الشؤون” تبدأ المقابلات الشخصية لتعيين 147 مواطنا في الوظائف الإشرافية بالتعاونيات

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي اليوم الأربعاء بدء المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية يومي 15 و16 أبريل الحالي.

وقال العجمي في تصريح صحفي إن عدد المجتازين للاختبارات الإلكترونية التي أجريت في إحدى الجامعات الخاصة بلغ 147 مرشحا من أصل 809 متقدمين لينتقلوا إلى مرحلة المقابلات الشخصية ضمن خطة الوزارة لتكويت الوظائف الإشرافية.

وأوضح أن الوظائف المطروحة تبلغ 48 وظيفة إشرافية موزعة على 18 جمعية تعاونية تشمل وظائف مدير عام ونواب المدير العام إضافة إلى رؤساء أقسام في إدارات مختلفة.

وأكد أن جميع المقابلات ستوثق توثيقا كاملا بالصوت والصورة لترسيخ أعلى معايير النزاهة والشفافية والحياد في إجراءات التقييم لضمان العدالة بين جميع المتقدمين.

وبين أن آلية التقييم تعتمد على معايير دقيقة حيث تشكل نتيجة الاختبار الإلكتروني نسبة 90 في المئة من التقييم النهائي فيما تمثل المقابلة الشخصية 10 في المئة بما يضمن اختيار الأكفأ والأجدر لتولي المناصب الإشرافية.

وأشار إلى أن المقابلات ستجرى تحت إشراف لجنة تسكين شواغر الوظائف الإشرافية التي تضم ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية والهيئة العامة للقوى العاملة.

وشدد العجمي على ضرورة التزام المتقدمين بالحضور في المواعيد المحددة التي سيتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني ورسائل (واتس آب) وإحضار شهادة (لا حكم عليه) الصادرة عبر تطبيق (سهل) كأحد المتطلبات الأساسية لإتمام المقابلة.

وأضاف أن الوزارة ستعلن نتائج المتقدمين متضمنة درجات الاختبار والمقابلة والمجموع النهائي عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي فور اعتمادها.

وذكر أن هذه المرحلة تأتي انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء وبتعليمات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة لدعم الدور التنموي للقطاع التعاوني وتحسين جودة الخدمات.