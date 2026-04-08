“الخارجية” تستدعي القائم بالأعمال العراقي وتسلمه مذكرة احتجاج إثر أعمال اقتحام وتخريب قنصليتها بالبصرة

وزارة الخارجية الكويتية تستدعي القائم بالأعمال العراقي وتسلمه مذكرة احتجاج إثر أعمال اقتحام وتخريب قنصليتها بالبصرة

استدعت وزارة الخارجية الكويتية ممثلة بنائب وزير الخارجية بالوكالة السفير عزيز الديحاني اليوم الأربعاء القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت زيد شنشول لتسليمه مذكرة احتجاج على إثر أعمال الاقتحام والتخريب التي طالت مبنى القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة.

وأكد السفير الديحاني وفق بيان لوزارة الخارجية أن ما جرى يمثل انتهاكا صارخا للأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخرقا جسيما لالتزامات جمهورية العراق الدولية وعلى وجه الخصوص أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

وشدد على ضرورة قيام الجانب العراقي باتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لملاحقة ومحاسبة كافة المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية وضمان عدم تكرارها مستقبلا مع اتخاذ التدابير الكفيلة بتعزيز أمن وحماية جميع مقار بعثات دولة الكويت في جمهورية العراق.

وأكد أن دولة الكويت لن تتهاون في اتخاذ ما يلزم من خطوات لحماية مصالحها وبعثاتها الدبلوماسية وفقا للقانون الدولي.