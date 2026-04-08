وزيرة الشؤون تعلن استمرار لقاء المواطنين الأسبوعي واستثناء كبار السن وذوي الإعاقة من المواعيد

وزيرة الشؤون الدكتورة أمثال الحويلة خلال استقبالها إحدى المراجعات ضمن اللقاء الأسبوعي للمواطنين

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة استمرار اللقاء الأسبوعي لاستقبال المواطنين كل يوم أربعاء لتعزيز التواصل المباشر والاستماع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزيرة الحويلة اليوم الأربعاء مبينة أنه تم اعتماد آلية ميسرة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة تتيح لهم الاستفادة من الخدمة دون الحاجة إلى حجز موعد مسبق عبر تطبيق (سهل) تسهيلا للإجراءات ومراعاة لظروفهم.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتقديم الدعم اللازم لمختلف الفئات.

وشددت على أهمية تقديم خدمات مرنة وإنسانية تراعي احتياجات الجميع مؤكدة التزام الوزارة بتعزيز قنوات التواصل المباشر وتحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المواطنين.