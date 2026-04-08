سمو ولي العهد يتسلم رسالة خطية موجهة الى سمو أمير البلاد من الرئيس المصري

سمو ولي العهد الشيخ يتسلم رسالة خطية من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج موجهة إلى سمو أمير البلاد من الرئيس المصري

تسلم سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله في قصر بيان ظهر اليوم رسالة خطية موجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

قام بتسليم الرسالة لسمو ولي العهد حفظه الله معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر أحمد عبدالعاطي.

هذا وقد أكد معاليه خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين ووقوف جمهورية مصر العربية الشقيقة الكامل مع دولة الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها مما يعكس الجذور الراسخة بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ومعالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وكبار المسؤولين.