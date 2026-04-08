سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لبحث سبل تعزيز البنية التحتية واللوجستية

من الاجتماع

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لبحث سبل تعزيز البنية التحتية واللوجستية ومتابعة إجراءات حصر وتصنيف الأراضي واستغلالها لإقامة مخازن استراتيجية تسهم في تعزيز قدرات الدولة في إدارة الإمدادات ورفع كفاءة التخزين تلبية للاحتياجات المستقبلية لمختلف قطاعات الدولة الحيوية على أن تقدم تقارير دورية بشأن استكمال الإجراءات في المستقبل.

حضر الاجتماع وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم ووزير التجارة والصناعة أسامة خالد بودي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز ناصر المرزوق ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتخزين حازم عيسى العيسى.