الدفاع: تعرض منشآت تابعة لـ”مؤسسة البترول” لسلسلة مكثفة من الإعتداءات الإيرانية الآثمة

المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان تعرض عدة منشآت تابعة لمؤسسة البترول الكويتية لسلسلة مكثفة واسعة النطاق من الاستهدافات والاعتداءات الايرانية الآثمة على مدار ساعات متواصلة.

وذكر العقيد الركن العطوان في تصريح أدلى به لقناة الأخبار التابعة لتلفزيون دولة الكويت اليوم الأربعاء أن ثلاث محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه تعرضت لاعتداء بواسطة طائرات مسيرة ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة.

وقال إنه في الوقت الذي تم الإعلان فيه عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الأطراف المتنازعة واستبشر الجميع بأن يسهم ذلك في خفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية إلا أن الإعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت استمر منذ فجر اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026 في مشهد يعكس إصرارا واضحا على مواصلة استهداف أمن البلاد ومقدراتها الحيوية.

وأضاف أنه ومنذ الساعة الثامنة صباحا هذا اليوم تعاملت الدفاعات الجوية الكويتية مع موجة مكثفة من الطائرات المسيرة المعادية بلغ عددها 28 طائرة استهدفت عددا من المنشآت والمرافق الحيوية في مختلف أنحاء البلاد.

وأفاد بأن القوات المسلحة باشرت أداء واجبها الوطني في الرصد والمتابعة والتصدي وفق الإجراءات العسكرية المعتمدة مشددا أن رئاسة الاركان العامة للجيش وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية في الدولة تؤكد مواصلة بذل كافة جهود الرصد والتصدي والتعامل مع هذه الاستهدافات الغاشمة بما يحفظ أمن البلاد وسلامة أراضيها وأجوائها ومرافقها الحيوية ويضمن استمرار قيام مؤسسات الدولة بواجباتها وخدماتها الأساسية.

وطمأن الأخوة المواطنين والمقيمين بأن القوات المسلحة ومعها مختلف الجهات المعنية تتابع الموقف أولا بأول وتعمل على مدار الساعة بكفاءة ويقظة ومسؤولية عالية للتعامل مع أي تهديدات وتطورات ميدانية.