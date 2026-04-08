البرلمان العربي يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج برغم اتفاق إيقاف إطلاق النار

رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي

دان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي اليوم الأربعاء استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على الرغم من الإعلان عن اتفاق إيقاف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال اليماحي في بيان إن استمرار إيران في تنفيذ هذه الهجمات بعد الإعلان عن الاتفاق يعكس نهجا عدائيا مرفوضا تجاه دول الخليج مطالبا إياها بالالتزام التام ببنود اتفاق إيقاف إطلاق النار وقواعد ومبادئ حسن الجوار.

وأكد في الوقت ذاته ترحيب البرلمان العربي بالتوصل إلى هذا الاتفاق معربا عن الأمل أن يسهم في الدفع نحو اتفاق نهائي ودائم يضمن إيقاف جميع أشكال التصعيد ويعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة بما يحفظ مصالح شعوبها ويصون مقدراتها.

وشدد على أن الدول العربية وبخاصة دول الخليج يجب أن تكون طرفا أصيلا ومشاركا في أي ترتيبات أو تفاهمات يتم التوصل إليها باعتبارها الأكثر تأثرا بالأوضاع الأمنية في المنطقة ولضمان تحقيق منظومة أمن إقليمي متكاملة تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأكد ضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز بشكل دائم وآمن لما يمثله من شريان حيوي للاقتصاد العالمي مشددا على أن أي تهديد لأمن هذا الممر الاستراتيجي يعد تهديدا مباشرا للاستقرار الدولي وأمن الطاقة العالمي وليس فقط للمنطقة.