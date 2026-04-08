الرئيس اللبناني: الدولة وحدها مسؤولة عن التفاوض لإخراج الاحتلال وحصر قرار الحرب والسلم

الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون الأربعاء أن الدولة ينبغي أن تكون وحدها المسؤولة عن التفاوض لإخراج الاحتلال، مشددا على “حصر قرار الحرب والسلم” بيدها.

وقال عون بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران إن أي “تفاوض لتحقيق المصلحة اللبنانية العامة” يشكل “مسؤولية الدولة اللبنانية وحدها”، مشددا على سيادتها على “كل أراضيها وتحريرها من أي وجود محتل، وحصر حق الحرب والسلم واستخدام القوة الشرعية، في أيدي مؤسساتها الدستورية”.

وقالت باكستان التي توسّطت في اتفاق وقف النار إنه يشمل لبنان، في حين قالت إسرائيل إنه لا يشمله.

