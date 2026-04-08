دولة الكويت ترحب بإعلان وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية مثمنة الجهود التي بذلت للتوصل لهذا الإعلان وبشكل أساسي الدور الذي اضطلعت به جمهورية باكستان الإسلامية في تجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد.

وأكدت دولة الكويت وفق بيان (الخارجية) اليوم الأربعاء دعمها لكافة جهود الوساطة والمساعي الرامية إلى إعادة التهدئة معربة عن الأمل في أن يفضي هذا الإعلان إلى التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أكدت أهمية الالتزام الكامل بإعلان وقف إطلاق النار بما يضمن تثبيت التهدئة وتهيئة الظروف للحوار مشددة على ضرورة أن تبادر الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووكلاؤها بما في ذلك الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لها إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية والممارسات التي تقوض الاستقرار واحترام سيادة الدول بما يكفل عدم تكرار هذه الانتهاكات.

كما شددت دولة الكويت على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وكافة الممرات البحرية وذلك وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.