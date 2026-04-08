السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وتشيد بوساطة باكستان

أعربت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء عن ترحيبها بإعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية مشيدة بالجهود التي بذلتها جمهورية باكستان الإسلامية في الوساطة للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن الاتفاق جاء عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة منوهة بالدور المثمر الذي اضطلع به قائد قوات الدفاع ورئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إنجاح مساعي التهدئة.

وأكدت المملكة دعمها لجهود الوساطة الرامية إلى التوصل إلى اتفاق دائم يعزز الأمن والاستقرار ويعالج القضايا التي أسهمت في زعزعة استقرار المنطقة على مدى عقود.

وشددت على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة البحرية وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وبما يضمن حرية التجارة الدولية واستقرار أسواق الطاقة.

وأعربت المملكة عن أملها في أن يمثل وقف إطلاق النار خطوة نحو تهدئة شاملة ومستدامة تعزز أمن المنطقة وتضمن احترام سيادة الدول وعدم المساس بأمنها واستقرارها.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعلن مساء امس الثلاثاء هدنة لمدة أسبوعين مع ايران مع وقف جميع العمليات العسكرية وهو ما قبلته ايران مع تأكيدها اعادة فتح مضيق (هرمز) امام الملاحة الدولية.