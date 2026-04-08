هيئة الإعاقة: مستمرون بتوزيع الاجهزة التعويضية على الأشخاص المستحقين من ذوي الإعاقة

المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة دلال العثمان

قالت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة دلال العثمان اليوم الأربعاء إن الهيئة مستمرة في توزيع الاجهزة التعويضية بما في ذلك الكراسي المتحركة والسماعات الطبية على الأشخاص المستحقين من ذوي الإعاقة ممن يحملون شهادة إعاقة سارية.

وأضافت العثمان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن عملية التوزيع تتم بشكل مستمر وفق خطة منظمة وآليات واضحة تضمن وصول الأجهزة التعويضية إلى مستحقيها بكل عدالة وشفافية بما يسهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين جودة حياتهم.

وذكرت أن إجمالي ما تم توزيعه منذ منتصف عام 2025 وحتى اليوم بلغ 338 كرسيا متحركا و335 سماعة طبية بإجمالي 673 جهازا تعويضيا في إطار حرص الهيئة على تلبية احتياجات المستفيدين.

وأوضحت أن الهيئة ماضية في تقديم هذا الدعم وتطوير خدماتها بما يعزز من استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة ويدعم دمجهم في المجتمع.