بنك برقان يصدر تقريره السنوي للاستدامة لعام 2025

الرئيس التنفيذي في بنك برقان– الكويت فاضل عبدالله

أصدر بنك برقان تقريره السنوي للاستدامة لعام 2025، مؤكداً التزامه الراسخ بالممارسات المصرفية المسؤولة، مع إحراز تقدّم ملموس في أولوياته بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، فضلاً عن كونه محطة بارزة أخرى في مسيرة البنك للارتقاء بأدائه وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد. كما يُظهر تقرير عام 2025 زيادة أثر البنك وتطبيق معايير الاستدامة بشكل أوسع في استراتيجيته وعملياته وقراراته، مما يؤكد حرص بنك برقان على بناء مستقبل أكثر قوة وتكاملاً لأصحاب المصلحة وللمجتمعات التي يعمل فيها.

وتعقيباً على إصدار التقرير، صرّح السيد/ فاضل عبد الله، الرئيس التنفيذي لبنك برقان – الكويت، قائلاً: “نعمل في بنك برقان برؤية للنجاح تشمل الجميع، من موظفين وعملاء ومساهمين، وصولاً إلى رفاه المجتمع ودعم قوة اقتصادنا الوطني، بما يتماشى مع الخطط التنموية للكويت على المدى البعيد”. وأضاف: “يُظهر تقريرنا السنوي السابع للاستدامة ما أحرزناه من إنجازات في جعل الاستدامة جزءاً أساسياً من أعمالنا وقراراتنا، كما يجدّد التزامنا بشعارنا “أنت دافعنا”، فكل مبادراتنا تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة تدفع عجلة النمو، وتخدم المجتمع، وتحافظ على البيئة للأجيال القادمة”.

وأوضح أن حرص البنك على نشر تفاصيل برنامج الاستدامة يأتي ضمن التزامه بمشاركة خبراته مع الآخرين، بهدف مساعدة الشركات التي تسعى لبناء نماذج عمل مسؤولة، تتبنّى رؤية بنك برقان التي تهدف لتحقيق نجاح عادل وشامل للجميع.

ومن أبرز الإنجازات التي تؤكد قوة برنامج بنك برقان للاستدامة وتوافقه مع المعايير العالمية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إدراج البنك ضمن مؤشر (FTSE4Good). ويعكس هذا الإنجاز التقدّم المستمر للبنك في دمج الممارسات المصرفية المسؤولة عبر كافة عملياته واستراتيجيته، فضلاً عن التزامه بمبادئ الشفافية والمساءلة وإرساء قيمة مستدامة طويلة الأمد. ويعدّ مؤشر FTSE4Good، الذي طوّرته مؤسسة (FTSE Russell)، مرجعاً واسع النطاق للمستثمرين والجهات الفاعلة في السوق لتحديد وتقييم الشركات التي تظهر أداءً قوياً في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مما يعزز مكانة بنك برقان كمؤسسة موثوقة وذات رؤية مستقبلية رائدة في قطاع التمويل المستدام.

الاستدامة كركيزة استراتيجية

في بنك برقان، تُعدّ الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من طموح المؤسسة طويل الأمد للعمل كشريك مالي مسؤول يسهم في بناء مستقبل أكثر مرونة وتكاملاً. ويرتكز هذا الالتزام على أربع ركائز استراتيجية هي: الحوكمة الرشيدة، والعمل المصرفي المسؤول، والارتقاء بالمجتمع، والحد من الأثر البيئي، وهي ركائز توجه مجتمعةً عملية اتخاذ القرار، وتوحد الأولويات الداخلية، وتقود أداء البنك في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).

وتخضع الخطط في هذا المجال لإشراف مجلس الإدارة، وتنفذها لجنة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التابعة للإدارة التنفيذية للبنك (MESGC) ويرأسها الرئيس التنفيذي – الكويت وتضمّ كبار المسؤولين. تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر لمتابعة الاستراتيجية والتأكد من تطبيق مبادئها في العمليات المصرفية اليومية للبنك. كما يضمن نظام الاستدامة القوي في البنك أن تظلّ هذه الجهود فعّالة ومرتبطة دائماً باحتياجات وتوقعات أصحاب المصلحة.

ويستعرض تقرير الاستدامة السابع الخاص بنا المبادرات المتعدّدة وجهودنا الدؤوبة التي تخدم الركائز الثلاث الرئيسية للاستدامة.

تقرير الاستدامة 2025

الحوكمة البيئية: تقليل الانبعاثات الكربونية ومواجهة التغيّر المناخي

حقق بنك برقان تقدّماً كبيراً في إدارة أدائه البيئي بالاعتماد على منهجية قائمة على بيانات ونماذج محدّدة. ومن أبرز إنجازاته إجراء حصر شامل لانبعاثات غازات الدفيئة ضمن النطاقين (1) و(2) وفئات مختارة من النطاق (3)، بما فيها الانبعاثات الناتجة عن المشاريع التي يموّلها، مما ساعد على تحسين طرق تتبّعها وإصدار تقارير دقيقة بشأنها. وقد غطت بيانات البنك حالياً نحو 40% من محفظة القروض لعام 2025، مع وجود خطط لزيادة هذه التغطية مستقبلاً.

وتماشياً مع طموحات الكويت لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وضع البنك مسارات لخفض الانبعاثات الكربونية تستند إلى أسس علمية، وتدعمها خطوط أساس واضحة ومنهجيات شفافة.

بالإضافة إلى ذلك، قام بنك برقان بتعزيز حوكمته البيئية عبر تطوير نظام الإدارة البيئية (EMS) بما يتوافق مع معايير “آيزو 14001” (ISO 14001)، مما يعزز نهجه المنهجي في إدارة الآثار البيئية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وترسيخ الاستدامة في كافة عملياته.

كما تطرّق التقرير إلى كيفية دمج اعتبارات المخاطر المناخية ضمن إطار إدارة مخاطر المؤسسة، مدعومةً بتحليل سيناريوهات المناخ لتقييم مرونة المحفظة في ظلّ مسارات تحول مختلفة. علاوة على ذلك، تم دمج المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في عمليات التقييم الائتماني، حيث خضع 69% من محفظة قروض الشركات للتقييم من حيث المخاطر والفرص المتعلّقة بهذه المعايير خلال عام 2025، مما يعكس تحولاً قوياً نحو ممارسات الإقراض المسؤول.

وبالتوازي مع ذلك، لعب البنك دوراً جوهرياً في دعم التنمية الاقتصادية في الكويت من خلال تقديم تمويلات بقيمة 100 مليون دينار كويتي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، بالإضافة إلى توجيه 23.5 مليون دينار كويتي نحو مشاريع واستثمارات تركز على الاستدامة.

وعلى الصعيد التشغيلي، واصل بنك برقان تعزيز كفاءته البيئية عبر مبادرات تحسين استهلاك الطاقة، وتطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية (EV)، وتبنّي ممارسات التوريد المستدام. كما حافظ البنك على تطبيق معايير المباني الخضراء عالية الأداء في مقرّه الرئيسي، مؤكداً بذلك التزامه كمؤسسة حائزة على الشهادة الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED Gold) ضمن فئة التشغيل والصيانة (O+M v4.1).

وبناءً على ذلك، شهدت ممارسات إدارة النفايات تحسّناً ملحوظاً، حيث ارتفعت كمية النفايات المعاد تدويرها بشكل كبير من 4 أطنان مترية في عام 2024 إلى 91 طناً مترياً في عام 2025، مما يعكس التزاماً قوياً بمبادئ الاقتصاد الدائري.

نائب مدير عام- مجموعة الموارد البشرية في بنك برقان علي حسين أكبر مستلماً الجائزة يُكرَّم من الهيئة العامة للقوى العاملة تقديراً لتميّزه في نسب التكويت وإحلال العمالة الوطنية

الحوكمة الاجتماعية: تمكين الأفراد والعملاء والمجتمعات

واصل بنك برقان خلال عام 2025 تفعيل استراتيجيته للأثر الاجتماعي، مع التركيز على تقديم قيمة حقيقية لموظفيه وعملائه ومجتمعاته، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).

كما واصل بنك برقان التركيز على تعزيز ارتباط الموظفين ورفاهيتهم كجزء أساسي من استراتيجيته، مما مكّنه من الاحتفاظ بشهادة أفضل بيئة للعمل (Great Place to Work®) العالمية. وجاء ذلك بفضل مستويات الارتباط الوظيفي القوية وإطلاق مبادرات جديدة، مثل تقليل ساعات العمل ومنح إجازة للعناية الشخصية، لضمان تحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة وتحسين جودة حياة الموظفين.

اختيار بنك برقان للفريق الفائز في حفل تخريج المشاركات في برنامج Academy X لعام 2025 التابع لأكاديمية CODED

واصل بنك برقان نجاحاته في مجالي التنوع والتكامل لعام 2025، حيث حقق تقدّماً كبيراً في دعم المساواة بين الجنسين من خلال مبادرات مخصصة، مثل Academy X وLean-In-Circles وبرامج Coded وتحديات الابتكار. وقد ساهمت هذه المبادرات في تطوير المهارات القيادية وريادة الأعمال والتطور الوظيفي للمرأة، مما يؤكد التزام البنك المستمر ببناء فريق عمل متكامل ويواكب تطلّعات المستقبل.

كما كرّس بنك برقان جهوده في تعزيز تجربة عملائه من خلال الاستثمار المستمر في التكنولوجيا الرقمية، وتطبيق سياسات قوية لحماية العملاء والممارسات المصرفية الشفافة. ومن جانب آخر، استمرت حملة التوعية المالية “لنكن على دراية” التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية، في نشر الوعي المالي، وتزويد الجميع سواء أفراد أو مجتمعات بالمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات مالية سليمة ومدروسة.

موظفات بنك برقان المشاركات في ورشة عمل “Burgan Lean in Circle”

وأثمرت مبادرات بنك برقان في المسؤولية المجتمعية عن إحداث تأثير واسع النطاق شمل قطاعات الصحة والثقافة وتمكين الشباب. وقد تضمنت المبادرات الصحية حملات للتوعية بسرطان الثدي والبروستاتا، بالإضافة إلى برنامج (شجرة الأمل) الذي قدم فحوصات مجانية للموظفين والكوادر المساندة، إلى جانب شراكات متنوعة تهدف إلى تعزيز نمط حياة صحي.

كما أولى البنك اهتماماً أكبر بالصحة النفسية عبر التعاون مع جهات متخصصة لتقديم ورش عمل في الدعم النفسي، وتدريب موظفين من داخل البنك ليكونوا مسؤولين في الدعم العاطفي، مما يساهم في ترسيخ ثقافة عمل داعمة ومرنة.

وخلال شهر رمضان، أدت حملة بنك برقان “علمهم صغار” دوراً محورياً في غرس القيم الثقافية وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال الناشئة، وذلك بالتزامن مع مبادرات التواصل المجتمعي والمشاركة الفاعلة على نطاق أوسع.

حملة “علمهم صغار” من بنك برقان تغرس في الأطفال قيم أهل الكويت وعاداتها وتقاليدها منذ الصغر

الحوكمة المؤسسية: ترسيخ الشفافية والمساءلة والمرونة المؤسسية

واصل بنك برقان تطوير إطار الحوكمة الخاص به، معززاً قيم الشفافية والسلوك الأخلاقي والمساءلة. وأطلق البنك في عام 2025 سياسة شاملة ومستقلة لمكافحة الفساد والرشوة، لتعزيز الرقابة الداخلية والتأكيد على منع أي ممارسات غير أخلاقية نهائياً. كما استمر البنك في تطبيق المعايير العالمية، ومنها مبادئ مؤشر (FTSE4Good)، مما يثبت التزامه الدائم بأعلى مستويات الحوكمة الرشيدة.

وجعل البنك الاستدامة جزءاً أصيلاً من مهام قيادته، حيث ربط مكافآت الإدارة العليا بمدى تحقيق أهدافها والمعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية. كما عمّم البنك هذه المعايير لتدخل ضمن تقييم أداء جميع الإدارات، لضمان التزام الجميع بها وجعلها مبدأً ثابتاً في صميم أعمال البنك اليومية.

تم تعزيز المرونة التشغيلية بشكل ملحوظ عقب الحصول على شهادة الآيزو (ISO 22301:2019) لنظم إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، وهو ما يؤكد متانة إطار عمل البنك في إدارة استمرارية الأعمال، ومدى جاهزيته للاستجابة بكفاءة لأي حالات طوارئ أو انقطاعات محتملة.

وحافظ بنك برقان على مستويات عالية من الامتثال الرقابي ومعايير حماية البيانات طوال العام، ويواصل البنك التزامه بأطر العمل الصارمة للأمن السيبراني والشهادات الدولية، مدعوماً ببروتوكولات قوية لحماية البيانات وممارسات دقيقة لإدارة مخاطر الموردين، وذلك لضمان سلامة البيانات وتعزيز المرونة التشغيلية.

بنك برقان ينظّم زيارة ميدانية لطالبات “Academy X” لمقره الرئيسي بالتعاون مع أكاديمية CODED

المضي قُدُماً بتوسيع نطاق الأثر المستدام

انطلاقاً من هذا الزخم، رسم بنك برقان خارطة طريق واضحة وطموحة لترسيخ دمج معايير الاستدامة بشكل أكبر في كافة عملياته.

واستشرافاً للمرحلة المقبلة، سيواصل البنك تعزيز جاهزيته لمواجهة التغير المناخي وتوسيع أثره الإيجابي في المجتمعات التي يعمل فيها، مع المساهمة الفاعلة في الأولويات الوطنية، وفي مقدّمتها رؤية الكويت 2035. ومن خلال الابتكار المستمر، والتنفيذ المنضبط، والحوكمة القوية، يُجدّد بنك برقان التزامه بتحقيق نمو مستدام وقيمة طويلة الأمد لجميع أصحاب المصلحة.