دوري أبطال أوروبا: خطوة كبيرة لبايرن وأرسنال نحو نصف النهائي

لاعبو بايرن ميونخ يحتفلون بتسجيل هدف

قطع بايرن ميونيخ الألماني وأرسنال الإنكليزي خطوة كبيرة نحو نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزهما خارج الديار على ريال مدريد الإسباني 2-1 وسبورتينغ البرتغالي 1-0 الثلاثاء في ذهاب ربع النهائي.

ويقام الإياب الأربعاء المقبل في ميونيخ، على أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة في نصف النهائي مع باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب أو ليفربول الإنكليزي اللذين يلتقيان ذهابا غدا في باريس.

ولم يفز بايرن على النادي الملكي في مدريد منذ 2001 في ذهاب نصف نهائي المسابقة القارية الأم (1-0)، وقد خرج خاسرا من المواجهات الأربع الأخيرة بينهما، آخرها عام 2024 في نصف النهائي حين تعادلا ذهابا 2-2 في ميونيخ وفاز النادي الملكي إيابا 2-1 بهدفين في الثواني الأخيرة من خوسيلو.

ورغم أنه كان يلعب خارج الديار، كان بايرن الطرف الأفضل، لكن الفرصة الأولى الخطرة كانت مدريدية عبر الفرنسي كيليان مبابي بعد تمريرة بينية من التركي أردا غولر، لكن مانويل نوير دافع عن مرماه ببراعة (16).

ومن انطلاقة رائعة للهداف الفرنسي، كاد البرازيلي فينيسيوس جونيور أن يفتتح التسجيل بتسديدة أرضية من مشارف منطقة الجزاء لكن نوير تألق مجددا وأنقذ فريقه (18).

ومن خطأ فادح لتياغو بيتاريتش في إعادة الكرة لحارسه، كاد سيرج غنابري أن يخطف هدف التقدم لبايرن لكن لونين كان على الموعد لانقاذ الموقف (28)، ثم انتقل الخطر إلى الجهة الأخرى وتألق نوير مجددا في وجه محاولة لمبابي (29).

وعندما بدا أن الشوط الأول سينتهي بالتعادل السلبي، خطف بايرن هدف التقدم عندما ارتدت تمريرة فينيسيوس من أوليسيه، فانطلق النادي البافاري بهجمة مرتدة سريعة وصلت عبرها الكرة إلى الكولومبي لويس دياس بتمريرة من سيرج غنابري، فسددها في شباك لونين (41).

واستهل بايرن الشوط الثاني من حيث بدأ الأول، ومن خطأ في منتصف الملعب من ألفارو كاريراس، انطلق النادي البافاري بهجمة سريعة ووصلت الكرة إلى أوليسيه الذي مررها على مشارف منطقة الجزاء لكاين العائد إلى الفريق بعدما غاب عن مباراة الدوري المحلي نهاية الأسبوع بسبب الإصابة، فأطلقها رائعة على يسار لونين الذي لمسها من دون أن يمنعها من دخول شباكه (46)، مسجلا هدفه الحادي عشر في المسابقة هذا الموسم والتاسع والأربعين بالمجمل في 41 مباراة في كافة المسابقات.

وفرط فينيسوس بفرصة بعد خطأ فادح للمدافع الفرنسي دايو أوباميكانو، لكنه سدد الكرة بجانب القائم بعد انفراده بنوير (61).

وزج المدرب ألفارو أربيلوا بالإنكليزي جود بيلينغهام، العائد من الإصابة، في محاولة للعودة إلى اللقاء، وكاد أن يتحقق له ذلك لولا تألق نوير في وجه مبابي بعد تمريرة من البديل الإنكليزي (65).

لكن اصرار النجم الفرنسي أعطى ثماره إذ قلص الفارق في الدقيقة 74 بعد تمريرة عرضية من الإنكليزي ترنت ألكسندر-أرنولد، رافعا رصيده إلى 14 هدفا في صدارة ترتيب هدافي المسابقة.

وضغط ريال في الدقائق المتبقية وحاول إدراك التعادل لكن جميع محاولاته باءت بالفشل.

فوز قاتل لأرسنال

وفي لشبونة، حذا أرسنال حذو بايرن بفوز قاتل على مضيفه سبورتينغ 1-0 بفضل البديلين البرازيلي غابريال مارتينيلي والالماني كاي هافيرتس، إذ صنع الاول الهدف اللثاني في الدقيقة الاولى من الوقت بدلا من الضائع.

ويلتقي الفريقان إيابا الأربعاء المقبل على ملعب الامارات في لندن، على أن يتواجه المتأهل من هذه المواجهة في نصف النهائي مع برشلونة الاسباني أو مواطنه أتلتيكو مدريد.

واستعاد أرسنال نغمة الانتصارات عقب خروجه المفاجئ من مسابقة كأس انكلترا على يد ساوثمبتون من الدرجة الثانية 1-2 السبت، وقبلها خسارته نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي، حيث بات مرشحا لثنائية بدلا من رباعية نادرة.

وكانت اول واخطر فرصة لسبورتينغ عندما تلقى الاوروغوياني ماكسيميليانو أراوخو كرة طويلة خلف الدفاع من العاجي عثمان ديومانديه، فكسر مصيدة التسلل وسددها قوية بيسراه من حافة المنطقة ردتها العارضة قبل أن يشتتها الدفاع (6).

وتوغل المهاجم الموزامبيقي لسبورتينغ جيني كاتامو داخل المنطقة من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية زاحفة تصدى لها حارس المرمى الدولي الاسباني دافيد رايا (12).

ورد ارسنال من ركلة حرة جانبية انبرى لها قائده النروجي مارتن اوديغارد وابعدها ديومانديه في توقيت مناسب الى ركنية (14) انبرى لها نوني مادويكي مباشرة وارتدت من العارضة الى اوديغارد الذي سددها بجوار القائم الايسر (15).

وجرب أوديغارد حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة بين يدي الحارس روي سيلفا (43).

ومرر اراوخو كرة على طبق من ذهب الى ترينكاو داخل المنطقة فسدها زاحفة بجوار القائم الايسر البعيد (57).

وسجل ارسنال هدفا عبر لاعب وسطه الدولي الاسباني مارتين سوبيميندي الغي بداعي تسلل المهاجم السابق لسبورتينغ الدولي السويدي فيكتور يوكيريس (64).

وسدد كاتامو كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايسر (78)، وكاد الدولي الموزامبيقي يفعلها بارتماءة رأسية من مسافة قريبة ابعدها رايا الى ركنية بصعوبة (83).

وسدد مارتينيلي، بديل البلجيلي لياندرو تروسار، كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها سيلفا (86).

وكاد كاتامو يفعلها بتسديدة اثر توغل داخل المنطقة لكن رايا تصدى لها (87).

وخطف هافيرتس، بديل أوديغارد، الهدف القاتل في الدقيقة الاولى من الوقت بدلا من الضائع عندما استغل كرة خلف الدفاع من مارتينيلي فهيأها لنفسه بيمينه وتابعها بيسراه داخل المرمى.

وهو الهدف الثالث لهافيرتس في أربع مباريات في المسابقة هذا الموسم.