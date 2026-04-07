الإطفاء: تعاملنا مع 23 بلاغا اعتياديا وجاهزية كاملة للتعامل مع مختلف البلاغات والحالات الطارئة

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب

تعاملت قوة الإطفاء العام الكويتية اليوم الثلاثاء مع 23 بلاغا اعتياديا مؤكدة الجاهزية الكاملة للتعامل مع مختلف البلاغات والحالات الطارئة.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب في تصريح صحفي اليوم إن (القوة) لم تتعامل مع بلاغات غير اعتيادية حول سقوط شظايا صواريخ أو طائرات مسيرة معادية نتيجة اعتراض الدفاعات الجوية الكويتية لها.

وأضاف الغريب أن “قوة الإطفاء العام تواصل أداء مهامها الميدانية بكفاءة واقتدار بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن سرعة الاستجابة والحفاظ على أمن وسلامة الجميع”.

وأوضح أن “رجال القوة على أهبة الاستعداد للتعامل مع مختلف البلاغات والحالات الطارئة وفق الخطط والإجراءات المعتمدة”.

وحذر من التعامل مع أي حرائق نتيجة سقوط شظايا مع ضرورة الابتعاد عن مواقع الحوادث والتواصل الفوري مع الطوارئ عبر الرقم (112) لتمكين فرق الإطفاء والجهات المختصة من التعامل وفق الإجراءات المعتمدة.

ودعا العميد الغريب الجميع إلى ضرورة الابتعاد عن النوافذ والأماكن المفتوحة عند سماع صافرات الإنذار حفاظا على السلامة العامة واتباعا للإرشادات الوقائية وكذلك ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو تداول الأخبار غير الموثوقة تجنبا لإثارة القلق والبلبلة بين أفراد المجتمع.

وابتهل إلى المولى عز وجل بأن يحفظ دولة الكويت وشعبها من كل سوء في ظل القيادة الحكيمة.