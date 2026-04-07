الجمعية العامة العادية لمجموعة زين تنتخب مجلس إدارتها للثلاث سنوات المقبلة

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنيفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي

انتخبت الجمعية العامة العادية لمجموعة زين مجلس إدارتها للثلاث السنوات المقبلة : نور الجاسم (ممثل الهيئة العامة للاستثمار بالتعيين)، بدر ناصر الخرافي، مشاري عاصي الهاجري، إبراهيم بن سعيد بن بدر العيسري، غسان خميس علي الحشار، عاطف بن سعيد بن راشد السيابي، ناصر بن سليمان الحارثي، علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل، عبدالرحمن محمد إبراهيم العصفور، د. سعد أحمد الناهض، وعقد مجلس الإدارة اجتماعه وانتخب نور الجاسم رئيسا لمجلس الإدارة، وبدر الخرافي نائبا لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

واعتمدت الجمعية العامة التي انعقدت اليوم بنسبة حضور بلغت 77.7% كافة بنود جدول الأعمال، وقال رئيس مجلس الإدارة أسامة الفريح في كلمة مجلس الإدارة في التقرير السنوي لأعمال المجموعة “رغم حالة عدم اليقين التي شهدتها الأسواق في العام الأخير، والاضطرابات في القرارات الاقتصادية في الأسواق العالمية، والحاجة لبناء سلاسل توريد مرنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، نجحت المجموعة في مواجهة التغيرات السوقية بخطط مرنة، وواصلت التوسع بثقة نحو فرص النمو المربحة في أسواق المنطقة”.

وأضاف الفريح قائلا “عززت مجموعة زين في الفترة الأخيرة شبكة التعاون مع شركائها، وكثفت قدراتها لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد ساعدها هذا المسار في إعادة توجيه أولوياتها نحو حماية أعمالها الأساسية، مع فتح فرص جديدة للنمو في المجال الرقمي وقطاعات النمو الواعدة، لتوليد قيمة مستدامة للمساهمين”.

وأكد بقوله “أصبحت مجالات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، والشبكات المتقدمة، إنترنت الأشياء، والأمن السيبراني أدوات أساسية لتحويل الاقتصادات والمجتمعات، ومحورا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومع انتشار تقنيات الجيل الخامس المتقدم – التي أصبحت أداة حاسمة لتمكين الابتكارات التكنولوجية – وتزايد الطلب على تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، ركزت زين على هذا المسار لبناء أكبر تكتل تكنولوجي في المنطقة يدعم هذه التطورات المتسارعة.

وتابع الفريح بقوله “نجحت مجموعة زين وسط هذا السياق التشغيلي الديناميكي في ربط استراتيجيتها بهذه الاتجاهات العالمية والإقليمية بضخ المزيد من الاستثمارات في البنى التحتية الرقمية المتطورة، وتطوير خدمات مبتكرة تدعم رؤى التنمية الوطنية لأسواق المنطقة “.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنيفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي “مثل العام 2025 عاما مفصليا في مسيرة مجموعة زين، إذ شهدت هذه الفترة عددا من الإنجازات الاستثنائية التي عكست قدرة العمليات على التوسع والنمو والابتكار، حيث واصلت زين تنفيذ استراتيجيتها لتسريع التحول لبناء أكبر تكتل تكنولوجي في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتابع الخرافي قائلا “وفي ظل بيئات إقليمية متأثرة بتحديات تشغيلية واقتصادية واجتماعية، تمكنت المجموعة من الاستمرار في تحقيق مسيرة النمو، حيث نجحت في تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية رقمية، قادرة على قيادة مسيرة التحول الرقمي وتمكين المجتمعات من تبني الابتكار والتقنيات الحديثة، وساعد ذلك في تأكيد دورها الإقليمي في تشكيل المشهد الرقمي لأسواق الشرق الأوسط”.

نمو استثنائي

وأوضح بقوله “في هذا السياق، حققت المجموعة نتائج مالية استثنائية، إذ ارتفعت الإيرادات السنوية المجمعة بنسبة 14% لتصل إلى 2.3 مليار دينار كويتي، ما يعادل 7.44 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى إيرادات حققته المجموعة في الـ 16 عاما الأخيرة”.

ومضى في قوله “نمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) بنسبة 11% لتصل إلى 780 مليون دينار (2.54 مليار دولار)، عكس ذلك هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 34%، وقفزت الأرباح الصافية بنسبة 103% لتبلغ 239 مليون دينار، ما يعادل 777 مليون دولار، متجاوزة التقديرات. (تمت مقارنة جميع نتائج السنة المالية 2025 مع النتائج المُعدلة للعام 2024).

وأشار إلى أن هذه النتائج الاستثنائية جاءت مدفوعة بمبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية للشبكات، إدارة التكاليف، زخم العمليات التجارية، تحليل ورصد توجهات العملاء في قرارات الشراء، خطط تعافي عمليات زين السودان، نمو عمليات زين في الكويت، العراق، السعودية، والأردن، والتوسع في قطاعات النمو الجديدة (خدمات الاتصالات الدولية والكابلات، وقطاع المشاريع والأعمال، وخدمات التكنولوجيا المالية).

وقال الخرافي “بلغ إجمالي التوزيعات النقدية 35 فلسا – جاءت ضمن وفاء المجموعة بسياسة توزيع الأرباح المعتمدة – بمعدل توزيع بلغ 63%، ووصل إجمالي الأرباح النقدية المستلمة خلال العام 2025 إلى 60 فلساً “.

ونوه الخرافي على أن النفقات الرأسمالية خلال العام الأخير ارتفعت بنسبة 39% لتصل إلى 1.5 مليار دولار، تمثل 20% من إجمالي الإيرادات، وهو تطور يعكس اتساع قاعدة الاستثمار والنشاط التشغيلي اللازمين لمواصلة النمو.

وأكد بقوله “إن هذا التوازن بين تعظيم الإيرادات، وتسارع الربحية، والمحافظة على انضباط هيكلي في التكاليف، أرسى قاعدة صلبة تدعم التحول نحو بناء أكبر تكتل تكنولوجي إقليمي في أسواق المنطقة، وبرهن على قوة تأثير إستراتيجية خلق القيمة”.

المعيار الدولي

الجدير بالذكر أن خولت الجمعية العامة غير العادية للمجموعة المنعقدة في 4 ديسمبر 2025 خولت مجلس الإدارة استخدام الاحتياطيات (الاختيارية والقانونية) وعلاوة الإصدار لمعالجة كافة الخسائر المتراكمة التي قد تنشأ نتيجة تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (IAS 29) المتعلق بالتقارير المالية في السودان عن السنوات السابقة عند إعداد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2025.

وبناءً على ذلك، قرر مجلس الإدارة تحويل جزء من رصيد علاوة الإصدار لإغلاق العجز في الأرباح المحتجزة، واعتماد تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 29، الخاص بالتقارير المالية في الاقتصادات ذات التضخم المفرط، على عمليات المجموعة في السودان، الذي جاء استجابة لاستمرار تصنيف الاقتصاد السوداني كاقتصاد يعاني من تضخم مفرط، وما يترتب عليه من متطلبات لإعادة عرض القوائم المالية بما يعكس القوة الشرائية الحالية للعملة.

نمو قوي للعمليات

وذكر الخرافي بقوله “شهدت عمليات زين في مختلف أسواقها أداءً ماليا وتشغيليا قويا خلال العام 2025، الأمر الذي عزز ثقة المجموعة في قدرتها على مواصلة مسار النمو خلال العام 2026 والمرحلة التالية، فقد حافظت عمليات زين الكويت على ريادتها السوقية، محققة نمواً في الإيرادات بنسبة 4%، وقد جاء مدفوعا بتوسع ملحوظ في قطاع المشاريع والأعمال”.

وبين بقوله “سجلت عمليات زين السعودية أعلى مستوى إيرادات في تاريخها، والذي جاء بدعم قوي من شبكة الجيل الخامس التي تشكل إحدى أكثر الشبكات تقدماً على مستوى المنطقة، والنمو المطرد في قطاع الأعمال، بالإضافة إلى الأداء القوي لمشغلها الرقمي ياقوت، ومنصة التمويل الاستهلاكي المصغر تمام”.

وأفاد بقوله” وواصلت عمليات زين العراق أدائها القوي، إذ حققت نموا في الإيرادات بنسبة 20%، مستفيدة من الزخم التجاري المتزايد، ومن نشر ما يقارب ألف موقع جديد خلال العام الأخير، إلى جانب تنويع مصادر الدخل عبر الشركات التابعة نكست جينيريشن وهورايزون “.

وأشار الخرافي إلى أن عمليات زين السودان سجلت أداءً استثنائيا، إذ أسهمت استعادة الشبكة تدريجيا – بعودة 814 موقعا للعمل ووصول التغطية إلى 90% في المناطق الآمنة – في تحقيق نمو كبير في أعداد العملاء والإيرادات، مما جعل زين السودان العملية الأكثر ربحية للمجموعة خلال 2025، وقد كان لإطلاق خدمات “بيدي” في مجالات التكنولوجيا المالية أثر مباشر في تحسين حياة الكثيرين.

ومضى في قوله “وفي الأردن والبحرين، واصلت شبكات الجيل الخامس توسعها، الأمر الذي دعم نموا صحيا على مستوى الإيرادات وقاعدة العملاء، إلى جانب الأداء القوي لمنصات التقنيات المالية في كلا السوقين”.

ريادة الجيل الخامس

كشف الخرافي في كلمته في التقرير السنوي لمجلس الإدارة “انطلقت المجموعة خلال العام 2025 بخطة استثمارية طموحة عززت من خلالها جاهزيتها للمستقبل، إذ استثمرت زين نحو 1.5 مليار دولار في توسيع محفظة أعمالها، شملت ترقية تقنيات الجيل الخامس، ونشر شبكات الألياف، وتعزيز قدرات الكابلات البحرية، إلى جانب الاستثمار في التقنيات الناشئة”.

وبين قائلا “قاد هذا الزخم مشاريع التوسع في شبكات الجيل الخامس عبر 4 أسواق إقليمية، إلى جانب إطلاق شبكة 5G-Advanced في الكويت والسعودية، لتكون زين من أوائل الشركات على مستوى العالم في تشغيل هذا الجيل المتقدم”.

وأضاف قائلا “أسهمت هذه الاستثمارات في نمو قاعدة العملاء بنسبة 4% لتصل إلى 50.9 مليون عميل، كما نمت إيرادات البيانات بنسبة 13% لتصل إلى 2.8 مليار دولار، ممثلة 37% من إجمالي الإيرادات”.

وأشار الخرافي إلى أن مجموعة زين أحرزت خلال العام الأخير تقدما نوعيا في تنفيذ خطط أعمالها الطموحة للذكاء الاصطناعي، حيث عملت على تطوير محفظة استندت إلى تجارب تشغيلية امتدت عبر مختلف عملياتها”.

الالتزام والامتثال التنظيمي

وتابع الخرافي قائلا “مع اتساع نطاق أعمال زين وتجاوزها حدود الاتصالات التقليدية إلى منظومات أوسع تشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والخدمات الرقمية المتقدمة، اكتسبت مبادرات الامتثال والالتزام التنظيمي أهمية مضاعفة باعتبار ذلك أساسا لحماية الاستمرارية التشغيلية وضمان استدامة الاستثمار وتعزيز خلق القيمة على المدى الطويل.

وبين بقوله “شهد العام 2025 تطورا متسارعا في الأطر التنظيمية عبر مختلف أسواق المجموعة، ليواكب اندماج تقنيات الجيل الخامس، الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، وخدمات التكنولوجيا المالية، إلى جانب نماذج الأعمال المعتمدة على البيانات”.

ZainTECH

قدمت عمليات شركة ZainTECH عاما قويا آخر خلال هذه الفترة، إذ نمت الإيرادات بنسبة 55%، مدفوعة بعقود استراتيجية مع مؤسسات كبرى، واستمرار الطلب المرتفع على خدمات الحوسبة السحابية والأمن السيبراني والخدمات المدارة، وتنامي دورها في قيادة تبني الذكاء الاصطناعي، والتحليلات المتقدمة، وقد مثل نموذجها التعاوني الذي نشطت فيه خلال العام الأخير نقطة قوة محورية في تحقيق نمو قطاع الشركات على مستوى المجموعة، والذي أسهم في تأمين عقود حكومية ومؤسسية واسعة، وهو ما دفع نمو قطاع المشاريع والأعمال على مستوى المجموعة بنسبة %13 .

ZOI والتوسع في الربط الدولي

حقق نشاط شركة زين – عمانتل الدولية ZOI زخما كبيرا في مجالات البيع بالجملة في خدمات الاتصالات، لتصبح القطاع الأسرع نموا في محفظة أعمال المجموعة، فقد أسهم هذا الزخم في مضاعفة إيرادات الشركة في العام الأخير، الذي جاء مدفوعا بمحفظة تضم نحو 20 كابلا بحريا عالميا، هذه الشبكة الدولية من الكابلات عززت الربط بين أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا، وعززت مكانة زين كنقطة وصل رقمية إقليمية حيوية، وسجلت ZOI إنجازا نوعيا بدخولها قائمة أفضل 100 شبكة IP عالميا واحتلالها المرتبة الأولى في الشرق الأوسط، وذلك في أقل من عامين من عامين،

TASC Towers وأكبر شبكة أبراج

تظل استراتيجية تطوير بنية الأبراج ركيزة جوهرية في مسار النمو طويل الأمد لعمليات المجموعة، إذ تمثل أحد أهم مجالات التمكين التي تعول عليها في تعزيز كفاءة الشبكات ورفع جاهزيتها لمتطلبات الاقتصاد الرقمي، فبعد استكمال عملية الاستحواذ على شبكة أبراج الكويت في أواخر العام 2024، التي منحت المجموعة ملكية كاملة بنسبة 100% لأبراج زين الكويت، تتهيأ الشركة اليوم لانطلاقة توسعية أكبر في البنية التحتية خلال العام 2026، مدفوعة بقاعدة أصول متماسكة ورؤية تشغيلية أكثر مرونة.

Fintech وتوسعات إقليمية

واصل نشاط التكنولوجيا المالية التوسع كأحد أهم محركات النمو الرئيسية للمجموعة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث وسعت زين عملياتها عبر أسواق السعودية، الكويت، الأردن، العراق، البحرين، والسودان، في خطوة رسحت من مكانتها كمنصة رقمية متكاملة تربط الخدمات المالية بالشبكات الرقمية، يقود هذا النمو كل من منصة تمام في السعودية وخدمة زين كاش في الأردن، إلى جانب التوسع النشط لمنصة Bede في البحرين والكويت، بالإضافة إلى مؤشرات أولية واعدة بعد إطلاقها في السودان، فقد بلغ حجم المعاملات نحو 11.5 مليار دولار خلال العام الأخير، فيما نمت إيرادات هذا القطاع بنسبة 28%.

INSURTECH أول تطبيق تأمين رقمي في الكويت

مثل إطلاق Zain Insure في الكويت خطوة مهمة تعكس الدور المتنامي للمجموعة خارج إطار الاتصال التقليدي، واتساع حضورها في منظومة الحلول المالية الرقمية وأساليب الحياة الحديثة، يستند هذا التوسع إلى قدرات الابتكار المتقدمة التي تمتلكها زين، وإلى قوة علامتها التجارية وثقة العملاء بها.

الاستثمار في الشركات الناشئة

تواصل شركة Zain Ventures- الذراع الاستثمارية للمجموعة – دورها الحيوي في تقديم مساهمات استراتيجية ومالية مؤثرة تعكس رؤية زين في الاستثمار في المستقبل، فمع حلول نهاية العام 2025، كانت Zain Ventures استثمرت في عدد من شركات التكنولوجية الناشئة عبر مراحل نمو متنوعة، إضافة إلى مشاركات في صناديق رأس المال المغامر الرائدة عالميا.

وإلى جانب الاستثمار الخارجي، تركز الشركة أيضا على تعزيز ثقافة الابتكار الداخلي، فمن خلال منصة ZAINIAC، تشجع المجموعة موظفيها على تطوير أفكار جديدة ومشاركتها وتعاونهم في تحويلها إلى مشاريع واقعية، مستفيدة من برامج الإرشاد والتدريب والتمويل المخصص للمبادرات المختارة.

ثقافة عمل رائدة جاذبة للمواهب

حافظت زين على مكانتها كجهة صاحبة عمل رائدة في المنطقة، إذ تم تصنيفها في العام 2025 كأفضل شركة في المنطقة ضمن Forbes لأفضل أصحاب العمل في العالم، كما تصدرت قائمة السوق الكويتية، وهو اعتراف يعكس الاستثمار المنهجي في رأس المال البشري وبرامج التمكين، وترتكز مكانة زين كجهة عمل مُفضلة على منظومة برامج متقدمة تشمل ترسيخ مبادئ الاشتمال والتنوع والإنصاف، إلى جانب برنامج BE WELL للصحة النفسية الذي يدعم الرفاه المؤسسي، ومبادرة WE ABLE 2030 لدمج ذوي الإعاقة وإتاحة فرص متكافئة للنمو والتطور.

قوة العلامة التجارية

تواصل قيمة العلامة التجارية لـ زين نموها المستدام عاما بعد عام، إذ ارتفعت في العام 2025 بنسبة 16.1% لتبلغ 4.04 مليارات دولار، ما يضعها ضمن أقوى 25 علامة اتصالات على مستوى العالم، هذه الترقية تؤكد مكانة زين الراسخة في مخيلة العملاء، ووضوح الوعد المؤسسي في ذهن الجمهور في أسواق المنطقة، حيث يستند هذا التقدم المحرز إلى قاعدة واسعة تضم 50.9 مليون عميل.

البنية التحتية المتطورة لـ زين ودعم التحول الوطني

قال بدر الخرافي “انسجاما مع رؤية صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، تواصل زين دعم التحول الرقمي الوطني من خلال الاستثمار في البنية التحتية المتقدمة والشراكات العابرة للحدود، حيث ساهمت زين الكويت بدور ريادي في تسجيل الكويت في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر تمكين جراحة روبوتية عن بُعد بين الكويت والبرازيل”.

وتابع قائئلا” قدمت شبكات الوصول المحلية عالية الأداء والمستقرة، بالتعاون مع شركة زين – عمانتل (ZOI) التي وفرت خدمات النقل الدولي، ما مكن فريقا جراحيا في مستشفى جابر الأحمد في الكويت من التحكم في جهاز جراحة روبوتية يُجري العملية على مريض في البرازيل على بعد ما يقارب 12,000 كيلومتر”.

وبين بقوله “شكل هذا الإنجاز مثالا عمليا على دور زين الكويت كشريك استراتيجي في تحقيق رؤى التحول الرقمي للدولة، وتعزيز مكانة الكويت كمركز رائد في الطب الرقمي والجراحة الروبوتية عن بُعد”.

زين تنشر تقريرها السنوي في الاستدامة بعنوان الاستدامة “راسخون في غايتنا لبناء مستقبل مستدام”..

أعلنت مجموعة زين عن إصدار تقريرها السنوي للاستدامة عن العام 2025 تحت عنوان “راسخون في غايتنا لبناء مستقبل مستدام”، في خطوة تؤكد التزامها الراسخ بتعزيز الشفافية والحوكمة ودمج الاستدامة في صميم نموذج أعمالها.

وأفادت المجموعة أن هذا التقرير يعد الأول من نوعه في الكويت الذي يتم إعداده وفق “إطار التقارير المتكاملة الدولي”، حيث يعكس تبني المجموعة لنهج التفكير المتكامل الذي يوضح كيفية خلق القيمة والمحافظة عليها أو تآكلها عبر رؤوس الأموال الستة للتفكير المتكامل، كما يسلط الضوء على الترابط بين الموارد المالية وغير المالية وآثارها على أداء الشركة وسلسلة القيمة.

وبينت زين أن تقرير الاستدامة للعام 2025 خضع لعملية تأكيد محدود مستقل من قبل شركة إرنست ويونغ (العيبان والعصيمي وشركاهم)، حيث شمل التأكيد فئتي المعقول والمحدود، ما يعزز مصداقية البيانات والافصاحات التي يتضمنها التقرير، وبعد أن كان التأكيد المعقول في العام الماضي مقتصراً على انبعاثات النطاقين 1 و2، قامت زين هذا العام بتوسيع نطاقه ليشمل انبعاثات النطاق 3، في خطوة تعكس تطور منهجية الشركة في قياس وإدارة بصمتها الكربونية عبر سلسلة الإمداد بأكملها.

وتؤكد زين من خلال هذا التقرير التزامها بالعمل وفق أبرز أطر الإفصاح والمعايير الدولية المعتمدة في تقارير الاستدامة، إذ تم إعداد التقرير بما يتماشى مع مبادئ المساءلة AA1000 لعام 2018، ومعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، ومعايير مجلس محاسبة الاستدامة (SASB) لقطاع الاتصالات، إضافة إلى توصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، والإطار التوجيهي للأمم المتحدة للأعمال وحقوق الإنسان (UNGP)، فضلاً عن دليل تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية الصادر عن بورصة الكويت، ومؤشرات GSMA الخاصة بمعايير الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية لقطاع الاتصالات، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)

يأتي هذا التقرير ليتزامن مع العام الأخير لاستراتيجية زين للاستدامة الخمسية عن الفترة 2020–2025، التي استندت إلى أربع ركائز استراتيجية هي: التغير المناخي، التشغيل المسؤول، الاشتمال، وتمكين جيل الشباب، وقد شهدت السنوات الخمس الماضية تنفيذ مبادرات نوعية عززت من التقدم المحرز ضمن هذه الركائز، حيث شملت إنشاء لجنة العمل المناخي ووضع أطر الحوكمة الفعّالة للتعامل مع تحديات تغير المناخ، وهو ما مكّن الشركة من تحقيق تصنيف (A) في مشروع الإفصاح عن الكربون (CDP) ،كما انضمت زين إلى مبادئ GSMA لتعزيز الشمول الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأطلقت شراكة تمتد لثلاث سنوات على مستوى المجموعة مع منظمة اليونيسف، بهدف دعم برامج التنمية المجتمعية المتعلقة بالشباب.

بدر الخرافي يشكر أسامة الفريح على دوره الإيجابي خلال الأعوام الثلاثة الماضية

أعرب بدر الخرافي شكره وتقديره لرئيس مجلس الإدارة أسامة الفريح للدور البنّاء الذي قام به خلال فترة توليه رئاسة مجلس الإدارة، مبينا أن مجلس الإدارة المجلس والإدارة التنفيذية استفادوا من خبراته العميقة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من المجالات والصناعات الأخرى خلال فترة السنوات الثلاث الأخيرة، والذي وضفه بأنه أسهم في الارتقاء بخطط وعمليات المجموعة، وساهم في عبورها إلى المرحلة التالية من النمو.

وشكر الخرافي أيضا الأعضاء يوسف العبد الرزاق وزكي البوسعيدي على مساهمتهما خلال هذه الفترة أيضا في المجلس.

من جانبه أعرب أسامة الفريح عن شكره لأعضاء مجلس الإدارة، وللإدارة التنفيذية، ولكافة موظفي شركات زين في مختلف أسواق المنطقة، بقوله ” يجب أن نفخر جميعاً بما حققناه من نجاح عبر تركيزنا المشترك على تعزيز قيمة المساهمين، ووضع العملاء في قلب أعمالنا، مما أسهم في تحول زين إلى واحدة من أكبر التكتلات التكنولوجية في المنطقة، متمنيا لمجلس الإدارة الجديد دوام التوفيق في مواصلة تنمية الأعمال بشكل مستدام.