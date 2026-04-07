الحرس الوطني: إسقاط مسيرة و3 طائرات “درون” بمواقع المسؤولية التي تتولى قوة الواجب تأمينها

الحرس الوطني

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العميد الدكتور جدعان فاضل أن قوة الواجب تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من إسقاط طائرة مسيرة وثلاث طائرات (درون) في مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها.

وقال العميد فاضل في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة داعيا الجميع إلى ضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة.

وأكد أن قوات الحرس الوطني وبالتعاون مع الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.