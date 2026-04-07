جامعة الكويت: ادراج كلية العلوم الادارية ضمن أفضل 30 كلية بمجال الاقتصاد الاسلامي

جامعة الكويت

حققت جامعة الكويت انجازا عالميا بإدراج كلية العلوم الإدارية ضمن قائمة أفضل 30 كلية أعمال في مجال الاقتصاد الإسلامي لعام 2026 وفق تصنيف صادر عن بوابة السلام بالتعاون مع شركة دينار ستاندرد المتخصصة في التخطيط والادارة الاستراتيجية.

وذكرت الجامعة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن تحقيق الكلية المرتبة ال15 عالميا يأتي نتيجة تطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز البحث العلمي في مجالات الاقتصاد والتمويل الإسلامي إلى جانب طرح مقررات متخصصة وبرامج دراسات عليا بالتعاون مع كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بما يعكس تكاملا معرفيا يخدم المجال.

وأكدت أن هذا التقدم يجسد ركيزتي الجودة والتواجد المتميز ضمن استراتيجيتها الرامية إلى الارتقاء بالبرامج التعليمية وتعزيز موثوقية مخرجاتها الأكاديمية وترسيخ حضورها على المستويين الإقليمي والدولي بما يعزز إعداد كوادر وطنية مؤهلة في القطاعات المالية والإسلامية.

وأضافت أن التصنيف يستند إلى معايير رئيسة تشمل عمق المناهج الدراسية والمصداقية المؤسسية ودعم البيئة التعليمية بما يعزز مكانة الكلية في هذا المجال وتخصصاته.